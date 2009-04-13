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Збалансований звук
Ці навушники-вкладиші цінують за звучання, вигляд та міцність. Подвійні отвори забезпечують більший баланс та гармонійне відтворення музики вдома чи на вулиці.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збалансований звук
Ці навушники-вкладиші цінують за звучання, вигляд та міцність. Подвійні отвори забезпечують більший баланс та гармонійне відтворення музики вдома чи на вулиці.
Збалансований звук
Ці навушники-вкладиші цінують за звучання, вигляд та міцність. Подвійні отвори забезпечують більший баланс та гармонійне відтворення музики вдома чи на вулиці.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збалансований звук
Ці навушники-вкладиші цінують за звучання, вигляд та міцність. Подвійні отвори забезпечують більший баланс та гармонійне відтворення музики вдома чи на вулиці.
Навушники-вкладиші
Усього:
15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Спеціально створені отвори, які спрямовують повітря, збалансовують високі тони та низькі частоти для більшого задоволення від прослуховування.
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
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