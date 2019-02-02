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Більше не доступний
SHE3205BK/00
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple.
14,2-мм динаміки/відкритого типу
Навушники-вкладиші
Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, що забезпечує виразніші низькі частоти та вищу загальну якість звуку.
5.0
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Кирилл
02/02/2019
Україна
Всё очень классно.
[Employee of philipsglobal] Подскажите, где я могу купить или заказать корпус для динамика. Роздавил его случайно, выкидывать не хочется.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3205BL Навушники-вкладиші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3205BL Навушники-вкладиші
MaciekMM
30/09/2018
Polska
Spełniają swoje zadanie.
14,2 mm przewodniki dają radę. Dobra jakość dźwięku na niskich i wysokich tonach. Dobra jakość wykonania, duży plus za zagiętą wtyczkę. Użytkowane z Philips VIBE GoGEAR i Nokia Lumia 735.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3205BL Słuchawki douszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3205BL Słuchawki douszne
Jacki
31/12/2017
Polska
Idealnie
Czysty dźwięk. Dobrze trzymają się w uszach. Wystarczająco długi przewód. Lekkie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3205BK Słuchawki douszne
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3205BK Słuchawki douszne