Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені низькі частоти, чіткий звук
Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги
Навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.
М’яка, гнучка частина, яка з’єднує корпус та кабель, захищає кабельне з’єднання від пошкодження навіть у разі сильного згинання.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, що забезпечує виразніші низькі частоти та вищу загальну якість звуку.
Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.
Дизайн
Звук
Під’єднання