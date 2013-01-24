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    Навушники-вкладиші

    SHE3205BK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насичені низькі частоти, чіткий звук Насичені низькі частоти, чіткий звук Насичені низькі частоти, чіткий звук
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      Навушники-вкладиші

      SHE3205BK/00
      Загальна оцінка / 5

      Насичені низькі частоти, чіткий звук

      Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Насичені низькі частоти, чіткий звук

      Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги

      Насичені низькі частоти, чіткий звук

      Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Насичені низькі частоти, чіткий звук

      Навушники SHE3205 створені для оптимальної фіксації та комфорту, їх обладнано 14,2-мм динаміками й спеціальним отвором для насичених низьких частот та чіткого звуку. Завдяки вбудованому мікрофону можна легко перемикати між музикою та викликами. Можна вибрати один із 6 яскравих кольорів відповідно до годинника Apple. Переглянути усі переваги

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        Навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Насичені низькі частоти, чіткий звук

        Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

        • 14,2-мм динаміки/відкритого типу
        • Навушники-вкладиші
        14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

        14,2-мм динаміки для насичених низьких частот та чіткого звуку

        Якісні 14,2-мм динаміки з неодимовим магнітом забезпечують насичені баси та чіткий звук.

        Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

        Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

        Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для Вас людьми.

        Конструкція для підсилення і надійності

        Конструкція для підсилення і надійності

        М’яка, гнучка частина, яка з’єднує корпус та кабель, захищає кабельне з’єднання від пошкодження навіть у разі сильного згинання.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти

        Неодимові магніти покращують низькі частоти

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, що забезпечує виразніші низькі частоти та вищу загальну якість звуку.

        Створено для геометричної зручної фіксації у вусі

        Конструкція, що відповідає формі вуха, забезпечує комфортне носіння та щільне прилягання для кожного.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Колір
          Чорний

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          14,2  мм
          Частотна характеристика
          8–24 000  Гц

        • Під’єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          нікельоване
          Тип кабелю
          мідь

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