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    Навушники-вкладиші

    SHE3590GN/10
    Загальна оцінка / 5
    • Додаткові баси Додаткові баси Додаткові баси
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      Навушники-вкладиші

      SHE3590GN/10
      Загальна оцінка / 5

      Додаткові баси

      Ультракомпактні навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Додаткові баси

      Ультракомпактні навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги

      Додаткові баси

      Ультракомпактні навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Додаткові баси

      Ультракомпактні навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги

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        Навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

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        Додаткові баси

        Компактні навушники з м’якими втулками

        • Світло-зелені
        Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами

        Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами

        Невеликі ефективні динаміки для навушників Philips забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

        Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах

        Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах

        За наявності 3 взаємозамінних вушних втулок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Надзвичайно малі динаміки цих навушників Philips зручно поміщаються у вухах і завдяки винятково щільному приляганню зовнішні шуми приглушуються для високоінтенсивного прослуховування.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Гумова поверхня кабелю для тривалішої експлуатації

        Для подовження терміну експлуатації м’яка гума між навушниками та кабелем захищає кабельне з’єднання від пошкодження через часте згинання.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотна характеристика
          12–23 500  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          20  мВт
          Чутливість
          103  дБ
          Тип
          Динаміка
          Діаметр динаміків
          8,6  мм

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,125  кг
          Висота
          6  см
          Довжина
          18,1  см
          Вага нетто
          0,039  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,086  кг
          Ширина
          8,1  см
          Код GTIN
          2 69 23410 71374 3
          Вага брутто
          0,276  фнт.
          Висота
          2,4  дюймів
          Довжина
          7,1  дюймів
          Вага нетто
          0,086  фнт.
          Вага тари
          0,19  фнт.
          Ширина
          3,2  дюймів

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,127  кг
          Висота
          13,9  см
          Довжина
          37,5  см
          Вага нетто
          0,312  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          0,815  кг
          Ширина
          17,9  см
          Код GTIN
          1 69 23410 71374 6
          Вага брутто
          2,485  фнт.
          Висота
          5,5  дюймів
          Довжина
          14,8  дюймів
          Вага нетто
          0,688  фнт.
          Вага тари
          1,797  фнт.
          Ширина
          7  дюймів

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Кількість виробів
          1
          Глибина
          2,7  см
          Вага брутто
          0,03  кг
          Висота
          17,3  см
          Вага нетто
          0,013  кг
          Вага тари
          0,017  кг
          Ширина
          5  см
          Код EAN
          69 23410 71374 9
          Глибина
          1,1  дюймів
          Вага брутто
          0,066  фнт.
          Висота
          6,8  дюймів
          Вага нетто
          0,029  фнт.
          Вага тари
          0,037  фнт.
          Ширина
          2  дюймів

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