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- Прозорі вушні втулки 3 розмірів
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Надзвичайно малі навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги
Додаткові баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Надзвичайно малі навушники-вкладиші з м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот і чіткого звуку. Переглянути усі переваги
Навушники-вкладиші
Усього:
Невеликі ефективні динаміки для навушників Philips забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
За наявності 3 взаємозамінних вушних втулок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.
Надзвичайно малі динаміки цих навушників Philips зручно поміщаються у вухах і завдяки винятково щільному приляганню зовнішні шуми приглушуються для високоінтенсивного прослуховування.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Для подовження терміну експлуатації м’яка гума між навушниками та кабелем захищає кабельне з’єднання від пошкодження через часте згинання.
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
Під'єднання
Звук
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