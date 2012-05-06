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    Гарнітура з навушниками-вкладишами

    SHE3595BL/00
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    • Динамічні баси Динамічні баси Динамічні баси
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      Гарнітура з навушниками-вкладишами

      SHE3595BL/00
      Загальна оцінка / 5

      Динамічні баси

      Ультракомпактна конструкція навушників-вкладишів із м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот та чіткого звуку. Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для зручних викликів. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура з навушниками-вкладишами

      Динамічні баси

      Ультракомпактна конструкція навушників-вкладишів із м’якими втулками для комфортної та компактної фіксації. З малими ефективними динаміками для динамічних низьких частот та чіткого звуку. Інтегрований мікрофон та кнопка відповіді для зручних викликів. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура з навушниками-вкладишами

        Гарнітура з навушниками-вкладишами

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        Динамічні баси

        Розмовляйте та слухайте музику

        • Блакитна
        Вбудований мікрофон та кнопка виклику

        Вбудований мікрофон та кнопка виклику

        Завдяки вбудованому мікрофону та кнопці виклику цю гарнітуру Philips можна використовувати для відтворення музики та викликів із мобільного телефону. Здійснюйте виклики в режимі "вільні руки", легко приймаючи та завершуючи виклики з гарнітури.

        Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах

        Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах

        За наявності 3 взаємозамінних вушних втулок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.

        Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами

        Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами

        Невеликі ефективні динаміки для навушників Philips забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

        Ультракомпактна для зручної фіксації

        Ультракомпактна для зручної фіксації

        Ультракомпактна та легка гарнітура-вкладиш для найкращої фіксації у менших вухах для тривалого прослуховування.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Ідеальне ущільнення у вухах приглушує зовнішні шуми

        Надзвичайно малі динаміки цих навушників Philips зручно поміщаються у вухах і завдяки винятково щільному приляганню зовнішні шуми приглушуються для високоінтенсивного прослуховування.

        Гумова поверхня кабелю для тривалішої експлуатації

        Для подовження терміну експлуатації м’яка гума між навушниками та кабелем захищає кабельне з’єднання від пошкодження через часте згинання.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Діаметр динаміків
          9 мм
          Мембрана
          Майларовий купол
          Опір
          16 Ом
          Тип магніту
          Неодимовий
          Тип
          Динаміка
          Звукова котушка
          Мідь
          Частотна характеристика
          12–23 500  Гц
          Максимальна вхідна потужність
          50 мВт
          Чутливість
          103 дБ

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          Два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон
          Тип кабелю
          Мідь
          Покриття конектора
          Хромоване покриття

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          35.4  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Довжина
          13.9  дюймів
          Ширина
          19.2  см
          Вага брутто
          1.55  кг
          Висота
          23.2  см
          Код GTIN
          1 69 23410 71535 1
          Ширина
          7.6  дюймів
          Висота
          9.1  дюймів
          Вага нетто
          0.30312  кг
          Вага брутто
          3.417  фнт.
          Вага нетто
          0.668  фнт.
          Вага тари
          1.24688  кг
          Вага тари
          2.749  фнт.

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          18.2  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Довжина
          7.2  дюймів
          Ширина
          8.6  см
          Висота
          11  см
          Ширина
          3.4  дюймів
          Висота
          4.3  дюймів
          Вага нетто
          0.03789  кг
          Вага брутто
          0.165  кг
          Вага нетто
          0.084  фнт.
          Вага брутто
          0.364  фнт.
          Вага тари
          0.12711  кг
          Вага тари
          0.280  фнт.
          Код GTIN
          2 69 23410 71535 8

        • Розміри упаковки

          Висота
          17  см
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          9.5  см
          Глибина
          2.5  см
          Висота
          6.7  дюймів
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          69 23410 71535 4
          Ширина
          3.7  дюймів
          Вага брутто
          0.04  кг
          Глибина
          1.0  дюймів
          Вага нетто
          0.01263  кг
          Вага брутто
          0.088  фнт.
          Вага нетто
          0.028  фнт.
          Вага тари
          0.02737  кг
          Вага тари
          0.060  фнт.

        • Розміри виробу

          Висота
          1.4  см
          Ширина
          2  см
          Глибина
          1.15  см
          Ширина
          0.8  дюймів
          Висота
          0.6  дюймів
          Глибина
          0.5  дюймів
          Вага
          0.0105  кг
          Вага
          0.023  фнт.

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