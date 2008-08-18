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    Навушники-вкладиші

    SHE3600/00
    Загальна оцінка / 5
    • Легко носити Легко носити Легко носити
      -{discount-value}

      Навушники-вкладиші

      SHE3600/00
      Загальна оцінка / 5

      Легко носити

      Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Легко носити

      Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.

      Легко носити

      Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Легко носити

      Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.

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        Навушники-вкладиші

        Навушники-вкладиші

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        Усього:

        Легко носити

        Ремінець на шию для максимальної зручності

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.

        Ремінець на шию, який швидко та легко від’єднується

        Ремінець на шию, який швидко від’єднується, має механізм безпеки, який автоматично роз’єднується, коли сильно потягнути за MP3-програвач. Таким чином також зручно знімати ремінець.

        Простий поворотний затискач для швидкого від’єднання програвача

        Простий у користуванні поворотний затискач дозволяє просто й швидко під’єднувати MP3-програвач до ремінця на шию чи від’єднувати його. Просто поверніть затискач, щоб від’єднати MP3-програвач.

        Пересувні фіксатори забезпечують акуратне розміщення кабелів

        Пересувні фіксатори фіксують кабелі разом для акуратного та безпечного розміщення без сплутування. Пересувний фіксатор посередині допомагає налаштувати розмір шийного ремінця для кращої безпечної фіксації.

        Акустичні отвори для збалансованого, реалістичного звучання

        Акустичні отвори забезпечують проходження повітря через динамік. Це допомагає збалансувати високі та низькі частоти, забезпечуючи реалістичне звучання.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Ультрам’який матеріал ремінця для додаткового комфорту під час носіння

        Ультрам’який ремінець виготовлено з міцної бавовни, що забезпечує відчуття м’якості в разі дотику до шкіри. Це гарантує додаткові приємні відчуття під час носіння.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Мембрана
          Майларовий купол
          Звукова котушка
          мідь
          Частотна характеристика
          12–22 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50  мВт
          Чутливість
          106  дБ
          Діаметр динаміків
          15  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          0,3  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене
          Тип кабелю
          мідь

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          87 10895 91347 8
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Глибина
          3  см
          Вага брутто
          0,064  кг
          Висота
          22  см
          Вага нетто
          0,017  кг
          Вага тари
          0,047  кг
          Ширина
          10  см

        • Зовнішня коробка

          Код EAN
          87 10895 91349 2
          Кількість споживчих комплектів
          96
          Вага брутто
          9,46  кг
          Висота
          48  см
          Довжина
          47,7  см
          Вага нетто
          1,632  кг
          Вага тари
          7,828  кг
          Ширина
          39,8  см

        • Внутрішня коробка

          Код EAN
          87 10895 91348 5
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага брутто
          0,542  кг
          Висота
          11,3  см
          Довжина
          23,3  см
          Вага нетто
          0,384  кг
          Вага тари
          0,158  кг
          Ширина
          18,5  см

        Комплектація упаковки

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        Інші елементи комплектації

        • Швидке від’єднання

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