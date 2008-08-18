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Легко носити
Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко носити
Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.
Легко носити
Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легко носити
Навушники з ремінцем на шию зі зручним механізмом швидкого розблокування. 15-мм динаміки та м’які амбушури забезпечують легке, комфортне використання протягом тривалого часу, а надзвичайно м’який ремінець на шию ідеально підходить для носіння усіх компактних аудіоплеєрів.
Навушники-вкладиші
Усього:
15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.
Ремінець на шию, який швидко від’єднується, має механізм безпеки, який автоматично роз’єднується, коли сильно потягнути за MP3-програвач. Таким чином також зручно знімати ремінець.
Простий у користуванні поворотний затискач дозволяє просто й швидко під’єднувати MP3-програвач до ремінця на шию чи від’єднувати його. Просто поверніть затискач, щоб від’єднати MP3-програвач.
Пересувні фіксатори фіксують кабелі разом для акуратного та безпечного розміщення без сплутування. Пересувний фіксатор посередині допомагає налаштувати розмір шийного ремінця для кращої безпечної фіксації.
Акустичні отвори забезпечують проходження повітря через динамік. Це допомагає збалансувати високі та низькі частоти, забезпечуючи реалістичне звучання.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Ультрам’який ремінець виготовлено з міцної бавовни, що забезпечує відчуття м’якості в разі дотику до шкіри. Це гарантує додаткові приємні відчуття під час носіння.
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
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