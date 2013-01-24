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    Навушники-вкладиші

    SHE3620/00
    Загальна оцінка / 5
    • Bubbles – джерело розваг! Bubbles – джерело розваг! Bubbles – джерело розваг!
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      Навушники-вкладиші

      SHE3620/00
      Загальна оцінка / 5

      Bubbles – джерело розваг!

      Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники-вкладиші

      Bubbles – джерело розваг!

      Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?

      Bubbles – джерело розваг!

      Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники-вкладиші

      Bubbles – джерело розваг!

      Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?

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        Навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Bubbles – джерело розваг!

        Спільне прослуховування музики

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.

        Надзвичайно м’які гумові втулки для сенсаційного комфорту

        Надзвичайно м’який гумовий матеріал гумових втулок неймовірний на дотик і легко адаптується до вуха. Навушники-вкладиші ще ніколи не були такими комфортними.

        Дизайн, сумісний із iPhone, для прослуховування музики на iPhone

        Оскільки 3,5-мм штекер навушників сумісний з iPhone, їх також можна під’єднати до пристрою iPhone і слухати улюблені мелодії.

        Адаптер для обміну музикою дозволяє слухати музику разом

        Адаптер дозволяє під’єднати одночасно дві пари навушників до того самого аудіоджерела, щоб слухати музику разом.

        Неодимовий динамік забезпечує чистий збалансований звук

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

        М’які та легкі матеріали гарантують комфорт

        Ці навушники, виготовлені з надзвичайно м’яких та легких матеріалів, неймовірно комфортні для кращого прослуховування протягом тривалого часу.

        Яскраві кольори роблять ці навушники модними

        Вибирайте рожеві, світло-зелені або блакитні вкладиші і слухайте музику. Навушники Bubbles також мають унікальну форму бульбашки і прозорий дизайн у вигляді хвилі, що гарантує веселе дозвілля.

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

        Міні-тримач шнура для впорядкування зайвої частини шнура

        Міні-тримач шнура дозволяє впорядкувати зайву частину шнура для комфортнішого носіння. За допомогою відкритого гачка на слайдері кабель можна прикріпити до музичного програвача для акуратнішого зберігання після його змотування на пристрій.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          мідь
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          16–22 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          108  дБ
          Діаметр динаміків
          13,5  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване

        • Розміри упаковки

          Висота
          12,73  см
          Ширина
          10,21  см
          Глибина
          3,82  см
          Вага нетто
          0,0216  кг
          Вага брутто
          0,043  кг
          Вага тари
          0,0214  кг

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          55,3  см
          Ширина
          28,7  см
          Висота
          60,5  см
          Вага нетто
          2,0736  кг
          Вага брутто
          7,7774  кг
          Вага тари
          5,7038  кг

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          27,2  см
          Ширина
          13,2  см
          Висота
          14,2  см
          Вага нетто
          0,1296  кг
          Вага брутто
          0,4203  кг
          Вага тари
          0,2907  кг

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