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Bubbles – джерело розваг!
Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Bubbles – джерело розваг!
Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?
Bubbles – джерело розваг!
Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Bubbles – джерело розваг!
Навушники Philips Bubbles – це ідеальний варіант для розваг та прослуховування музики з вибуховими кольорами. Хіба не чудово слухати музику на вулиці разом із другом, підключившись до одного MP3-програвача?
Навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
М’яка, гнучка частина захищає кабельне з’єднання від пошкодження, що зазвичай виникає через часте згинання.
Надзвичайно м’який гумовий матеріал гумових втулок неймовірний на дотик і легко адаптується до вуха. Навушники-вкладиші ще ніколи не були такими комфортними.
Оскільки 3,5-мм штекер навушників сумісний з iPhone, їх також можна під’єднати до пристрою iPhone і слухати улюблені мелодії.
Адаптер дозволяє під’єднати одночасно дві пари навушників до того самого аудіоджерела, щоб слухати музику разом.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.
Ці навушники, виготовлені з надзвичайно м’яких та легких матеріалів, неймовірно комфортні для кращого прослуховування протягом тривалого часу.
Вибирайте рожеві, світло-зелені або блакитні вкладиші і слухайте музику. Навушники Bubbles також мають унікальну форму бульбашки і прозорий дизайн у вигляді хвилі, що гарантує веселе дозвілля.
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Міні-тримач шнура дозволяє впорядкувати зайву частину шнура для комфортнішого носіння. За допомогою відкритого гачка на слайдері кабель можна прикріпити до музичного програвача для акуратнішого зберігання після його змотування на пристрій.
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Внутрішня коробка