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Кольори музики
Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кольори музики
Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.
Кольори музики
Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Кольори музики
Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.
Навушники-вкладиші
Ціна магазину Philips
Усього:
За наявності 3 взаємозамінних вушних втулок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.
Невеликі ефективні динаміки для навушників Philips забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
Ультракомпактна та легка гарнітура-вкладиш для найкращої фіксації у менших вухах для тривалого прослуховування.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Ці втулки з м’яким внутрішнім та м’якшим зовнішнім шаром комфортніше носити для тривалого прослуховування.
Міні-слайдер для кабелю дозволяє регулювати довжину кабелю та акуратно зберігати його в разі намотування на пристрій. Також посувайте слайдер для кабелю до амбушур, щоб кабель був рівним після зберігання.
Для подовження терміну експлуатації м’яка гума між навушниками та кабелем захищає кабельне з’єднання від пошкодження через часте згинання.
Звуки навколо Вас ідеально блокуються, а звук із навушників зберігається у герметичному корпусі для ідеальної якості. Завдяки цьому навушники чудово підходять для прослуховування під час відтворення живої музики або сеансів запису.
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
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