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    Навушники-вкладиші

    SHE3683/10
    Загальна оцінка / 5
    • Кольори музики Кольори музики Кольори музики
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      Навушники-вкладиші

      SHE3683/10
      Загальна оцінка / 5

      Кольори музики

      Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Кольори музики

      Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.

      Кольори музики

      Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Кольори музики

      Прозорий корпус дозволяє вибирати кольори навушників-вкладишів. Ергономічний дизайн відповідає формі вуха для найкращої фіксації, а малі ефективні динаміки забезпечують точний звук та додаткові низькі частоти. Чудово підходять для тривалого комфортного прослуховування.

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        Навушники-вкладиші

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Кольори музики

        Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах

        Три взаємозамінні гумові втулки для оптимальної фіксації у будь-яких вухах

        За наявності 3 взаємозамінних вушних втулок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.

        Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами

        Невеликі та ефективні динаміки відтворюють чіткий звук з низькими частотами

        Невеликі ефективні динаміки для навушників Philips забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.

        Ультракомпактна для зручної фіксації

        Ультракомпактна для зручної фіксації

        Ультракомпактна та легка гарнітура-вкладиш для найкращої фіксації у менших вухах для тривалого прослуховування.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Зручні гібридні втулки для виняткового комфорту

        Ці втулки з м’яким внутрішнім та м’якшим зовнішнім шаром комфортніше носити для тривалого прослуховування.

        Слайдер для зручного впорядкування кабелю

        Міні-слайдер для кабелю дозволяє регулювати довжину кабелю та акуратно зберігати його в разі намотування на пристрій. Також посувайте слайдер для кабелю до амбушур, щоб кабель був рівним після зберігання.

        Гумова поверхня кабелю для тривалішої експлуатації

        Для подовження терміну експлуатації м’яка гума між навушниками та кабелем захищає кабельне з’єднання від пошкодження через часте згинання.

        Дизайн закритого типу блокує проникнення навколишніх шумів

        Звуки навколо Вас ідеально блокуються, а звук із навушників зберігається у герметичному корпусі для ідеальної якості. Завдяки цьому навушники чудово підходять для прослуховування під час відтворення живої музики або сеансів запису.

        Технічні характеристики

        • Внутрішня коробка

          Код EAN
          87 12581 53135 5
          Висота
          6,5  см
          Довжина
          30,8  см
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Ширина
          11,5  см
          Вага брутто
          0,3324  кг
          Вага нетто
          0,0636  кг
          Вага тари
          0,2688  кг

        • Зовнішня коробка

          Код EAN
          87 12581 53130 0
          Висота
          14,7  см
          Довжина
          31,6  см
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Ширина
          24,3  см
          Вага брутто
          1,58  кг
          Вага нетто
          0,2544  кг
          Вага тари
          1,3256  кг

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Код EAN
          87 12581 53127 0
          Кількість виробів
          1
          Глибина
          3,5  см
          Висота
          17  см
          Ширина
          5,2  см
          Вага брутто
          0,042  кг
          Вага нетто
          0,0106  кг
          Вага тари
          0,0314  кг

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване

        • Звук

          Частотна характеристика
          10–23 500  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50  мВт
          Чутливість
          102  дБ
          Тип
          Динаміка

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Втулки
        • Футляр для транспортування

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