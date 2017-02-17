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Більше не доступний
SHE3900BK/51
Текстуроване підсилення з’єднання забезпечує надійне, проте гнучке з’єднання між кабелем та штекером.
Компактні ефективні гучномовці забезпечують точну фіксацію та точний звук із потужними низькими частотами, що ідеально підходить для прослуховування.
Відповіді на поширені запитання, посібники користувача, інформація про безпеку й поради
4.5
з 5
4
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Matemistrz
17/02/2017
Polska
Fajne i dobre słuchawki
Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
basix
19/05/2015
Polska
słuchawki idealne
cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones
vasyl
04/04/2019
Україна
Звук до року часу
купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші