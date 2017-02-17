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Більше не доступний

SHE3900GD/51

4.5

| (4) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Доступні варіанти

Білий
Білий
Екологічність
Екологічність
Золотий
Золотий
Пурпуровий
Пурпуровий
Рожевий
Рожевий
Синій
Синій
Срібна
Срібна
Чорний
Чорний

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М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

М’які силіконові втулки 3 розмірів для ідеального щільного прилягання

Втулки доступні у 3 розмірах – малі, середні та великі – для персоналізованої та ідеальної фіксації.

Ергономічна овальна звукова трубка забезпечує оптимальну фіксацію та комфорт

Овальна трубчаста вставка ізолює шум і забезпечує насичені низькі частоти

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

4

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

17/02/2017

Polska

Polska

Fajne i dobre słuchawki

Działają bardzo dobrze. Mają 3 wielkości nakładek, więc można dopasować do każdego ucha. Wytłumiają zewnętrzne dźwięki perfekcyjnie.

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

19/05/2015

Polska

Polska

słuchawki idealne

cena całkiem w porządku, ładny design, świetna jakość dźwięku, polecam :)

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900WT In-Ear Headphones

04/04/2019

Україна

Україна

Звук до року часу

купив рік тому, на разі вже не користуюся,бо не подобається їх звучання. Спочатку було все ідеально,а згодом за місяців 8 звук зіпсувався. На разі шукаю інші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHE3900GN Навушники-вкладиші

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