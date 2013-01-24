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    Навушники з мікрофоном

    SHE4305WT/00
    Загальна оцінка / 5
    • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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      NULL Навушники з мікрофоном

      SHE4305WT/00
      Загальна оцінка / 5

      Відчуйте це. BASS+

      Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

      NULL Навушники з мікрофоном

      Відчуйте це. BASS+

      Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

      Відчуйте це. BASS+

      Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

      NULL Навушники з мікрофоном

      Відчуйте це. BASS+

      Насолоджуйтеся вражаюче потужним звуком у невеликому, міцному корпусі. Навушники Philips BASS+ із динаміками, спеціально налаштованими для потужних низьких частот, забезпечують чудову ізоляцію звуку та стійке носіння, що дозволяє максимально насолоджуватися ритмами. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном

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        Відчуйте це. BASS+

        • 12,2-мм динаміки/закритого типу
        • Вкладиші
        Потужні 12,2-мм динаміки

        Потужні 12,2-мм динаміки

        Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Потужні 12,2-мм динаміки в елегантному, компактному корпусі відтворюють низькі частоти.

        Ергономічний дизайн для максимальної зручності

        Ергономічний дизайн для максимальної зручності

        Ергономічний дизайн з овальними та вигнутими трубками для комфортного, природного прилягання. Тепер ви можете насолоджуватися тривалим комфортним прослуховуванням.

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Дистанційне керування для викликів та музики у режимі "вільні руки"

        Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

        Витончене, стійке прилягання до вуха

        Витончене, стійке прилягання до вуха

        Завдяки витонченій конструкції, яка ідеально прилягає до вух, кожен навушник надійно фіксується для чудової стійкості й запобігання випадінню.

        Чудова ізоляція звуку

        Чудова ізоляція звуку

        Завдяки цим навушникам-вкладишам, створеним для оптимальної пасивної ізоляції звуку, ви не пропустите жодного музичного ритму.

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

        Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Колір
          Білий

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          ПЕТ
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          12,2  мм
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Опір
          32  Ом
          Частотна характеристика
          9–23 000  Гц

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          нікельоване

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,182  кг
          Код GTIN
          2 69 51613 99151 4
          Висота
          10,5  см
          Довжина
          18  см
          Вага нетто
          0,039  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,143  кг
          Ширина
          8,2  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,76  кг
          Код GTIN
          1 69 51613 99151 7
          Висота
          24,8  см
          Довжина
          38  см
          Вага нетто
          0,312  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,448  кг
          Ширина
          18,1  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,5  см
          Код EAN
          69 51613 99151 0
          Вага брутто
          0,0496  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,013  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Вага тари
          0,0366  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          9,5  см

        • Розміри виробу

          Глибина
          2,8  см
          Висота
          8  см
          Вага
          0,0117  кг
          Ширина
          3  см

        • UPC

          UPC
          8 89446 00845 6

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