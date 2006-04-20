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    Навушники внутрішнього типу

    SHE8500/00
    Загальна оцінка / 5
    • Додаткові баси Додаткові баси Додаткові баси
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      Навушники внутрішнього типу

      SHE8500/00
      Загальна оцінка / 5

      Додаткові баси

      Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники внутрішнього типу

      Додаткові баси

      Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги

      Додаткові баси

      Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники внутрішнього типу

      Додаткові баси

      Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги

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        Навушники внутрішнього типу

        Навушники внутрішнього типу

        - {discount-value}

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        Додаткові баси

        Ізоляція шумів

        • Ізоляція шумів
        3 взаємозамінні гумові вкладки для оптимальної фіксації у будь-якому вусі

        3 взаємозамінні гумові вкладки для оптимальної фіксації у будь-якому вусі

        За наявності 3 взаємозамінних вушних вкладок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.

        Пасивна ізоляція шумів для кращого звуку за нижчого рівня гучності

        Ідеальне, щільне прилягання всередині вуха зупиняє небажаний фоновий шум, що відволікає від справжнього задоволення від улюбленої музики. Це дозволяє насолоджуватися чудовою якістю звуку навушників за нижчого рівня гучності та користуватися перевагами довшого терміну експлуатації батарей.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Навушники ергономічної форми покращують комфорт

        Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

        Асиметричний кабель надає можливість тримати його збоку

        Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Напівзакрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          Мідь
          Мембрана
          PET
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30  мВт
          Чутливість
          102  дБ
          Діаметр динаміків
          10  мм
          Тип
          Динаміка
          Частотна характеристика
          8–24 500  Гц

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, асиметричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        Комплектація упаковки

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        Інші елементи комплектації

        • Вушні вкладки 3 розмірів
        • Футляр

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