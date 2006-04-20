Інші елементи комплектації
- Вушні вкладки 3 розмірів
- Футляр
Умови пошуку
Кошик для покупок
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Додаткові баси
Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги
Додаткові баси
Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Навушники внутрішнього типу для чудового звуку. Надзвичайно малі якісні динаміки та 3 вкладки різного розміру доносять звук ближче до вуха, гарантуючи щільне прилягання, що приглушує зовнішні шуми. Вкладки різного розміру також забезпечують комфорт. Переглянути усі переваги
Навушники внутрішнього типу
Усього:
За наявності 3 взаємозамінних вушних вкладок (від малого до великого розміру) обов’язково знайдеться пара, яка забезпечить ідеальну фіксацію цих навушників Philips у вухах.
Ідеальне, щільне прилягання всередині вуха зупиняє небажаний фоновий шум, що відволікає від справжнього задоволення від улюбленої музики. Це дозволяє насолоджуватися чудовою якістю звуку навушників за нижчого рівня гучності та користуватися перевагами довшого терміну експлуатації батарей.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
Це просте, але високоефективне рішення для впорядкування кабелів працює ефективно, дозволяючи підвішати кабель за шиєю, а не під підборіддям.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Звук
Під'єднання
You are about to visit a Philips global content pageContinue
You are about to visit the Philips USA website.Я розумію
Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.