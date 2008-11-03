Інші елементи комплектації
- Вушні втулки 3 розмірів SHE9550
- Ремінець SHE9550, чорний
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Насичені баси
Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси
Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.
Насичені баси
Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені баси
Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.
Навушники-вкладиші
Усього:
М’який пружний матеріал навушників покращує функціональність і підвищує надійність. Він захищає кабельне з’єднання від пошкодження через постійне згинання і частий контакт навушників із пальцями користувача під час одягання та знімання.
Акуратне рішення для зберігання кабелю та регулювання його довжини для максимальної зручності. Також до нього можна прикріпити навушники.
Вигнуту акустичну трубку розроблено відповідно до вигину вушного каналу, щоб звукові хвилі з динаміка спрямовувалися у барабанну перетинку з найвищою точністю.
Більше не потрібно збільшувати гучність у шумних місцях. Вигнута акустична трубка та ідеально герметичні навушники-вкладиші чудово блокують фонові шуми, забезпечуючи ту саму якість звуку за нижчої гучності та довший термін служби батареї.
Невеликих нахил 15 градусів вдосконаленої моделі з вигнутим акустичним дизайном, що базується на будові вуха людини, забезпечує природне прилягання та надзвичайний комфорт.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Взаємозамінні вушні втулки, які доступні у трьох розмірах (малий, середній та великий), гарантують персоналізоване прилягання для кожного користувача. Також їх виготовлено з ультрам’якого силікону для забезпечення максимального комфорту під час тривалого прослуховування.
М’які силіконові амбушури забезпечують комфортну посадку у вухах для тривалого комфортного носіння
Акустичний отвір – це невеликий отвір в навушнику, що забезпечує потік повітря через динамік, контролюючи низькі частоти для їх насиченості та чіткості.
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка
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