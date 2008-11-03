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    Навушники-вкладиші

    SHE9550/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насичені баси Насичені баси Насичені баси
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      Навушники-вкладиші

      SHE9550/00
      Загальна оцінка / 5

      Насичені баси

      Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Насичені баси

      Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.

      Насичені баси

      Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники-вкладиші

      Насичені баси

      Передній акустичний отвір забезпечує насичені та потужні низькі частоти, а вигнута акустична конструкція трубки гарантує комфортну фіксацію. У комплекті змотувач шнура для зручного підвішування на сумці та ремні.

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        Навушники-вкладиші

        Навушники-вкладиші

        - {discount-value}

        Усього:

        Насичені баси

        Насичений, потужний звук

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        Надійний дизайн Flexi-Grip забезпечує надійне гнучке з’єднання

        М’який пружний матеріал навушників покращує функціональність і підвищує надійність. Він захищає кабельне з’єднання від пошкодження через постійне згинання і частий контакт навушників із пальцями користувача під час одягання та знімання.

        Змотувач шнура спрощує зберігання та регулювання довжини шнура

        Акуратне рішення для зберігання кабелю та регулювання його довжини для максимальної зручності. Також до нього можна прикріпити навушники.

        Вигнута акустична трубка спрямовує направлений і точний звук

        Вигнуту акустичну трубку розроблено відповідно до вигину вушного каналу, щоб звукові хвилі з динаміка спрямовувалися у барабанну перетинку з найвищою точністю.

        Виняткова ізоляція шумів для якісного звуку за низької гучності

        Більше не потрібно збільшувати гучність у шумних місцях. Вигнута акустична трубка та ідеально герметичні навушники-вкладиші чудово блокують фонові шуми, забезпечуючи ту саму якість звуку за нижчої гучності та довший термін служби батареї.

        Ергономічна вигнута акустична конструкція забезпечує природне прилягання

        Невеликих нахил 15 градусів вдосконаленої моделі з вигнутим акустичним дизайном, що базується на будові вуха людини, забезпечує природне прилягання та надзвичайний комфорт.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Ультрам’які силіконові втулки 3 розмірів гарантують ідеальне прилягання

        Взаємозамінні вушні втулки, які доступні у трьох розмірах (малий, середній та великий), гарантують персоналізоване прилягання для кожного користувача. Також їх виготовлено з ультрам’якого силікону для забезпечення максимального комфорту під час тривалого прослуховування.

        М’які силіконові амбушури забезпечують комфортну посадку у вухах

        М’які силіконові амбушури забезпечують комфортну посадку у вухах для тривалого комфортного носіння

        Акустичний отвір контролює низькі частоти для насиченості та чіткості

        Акустичний отвір – це невеликий отвір в навушнику, що забезпечує потік повітря через динамік, контролюючи низькі частоти для їх насиченості та чіткості.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Напіввідкритого типу
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          6–23 500  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50  мВт
          Чутливість
          105  дБ
          Діаметр динаміків
          8,6  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Розміри упаковки

          Висота
          17,9  см
          Ширина
          10,2  см
          Глибина
          3,2  см
          Вага нетто
          0,026  кг
          Вага брутто
          0,0765  кг
          Вага тари
          0,0505  кг
          Код EAN
          87 12581 44395 5
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          73  см
          Ширина
          48,6  см
          Висота
          50,4  см
          Вага нетто
          2,496  кг
          Вага брутто
          7,344  кг
          Вага тари
          4,848  кг
          Код EAN
          87 12581 44403 7
          Кількість споживчих комплектів
          96

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          17,7  см
          Ширина
          12,4  см
          Висота
          23,2  см
          Вага нетто
          0,156  кг
          Вага брутто
          0,459  кг
          Вага тари
          0,303  кг
          Код EAN
          87 12581 44402 0
          Кількість споживчих комплектів
          6

        Комплектація упаковки

        Packaging photograph - highres 1447x756

        Інші елементи комплектації

        • Вушні втулки 3 розмірів SHE9550
        • Ремінець SHE9550, чорний

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