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    Гарнітура для комп’ютерних ігор

    SHG7210/10
    Загальна оцінка / 5
    • Комп’ютерні ігри Комп’ютерні ігри Комп’ютерні ігри
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      Гарнітура для комп’ютерних ігор

      SHG7210/10
      Загальна оцінка / 5

      Комп’ютерні ігри

      Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги

      Гарнітура для комп’ютерних ігор

      Комп’ютерні ігри

      Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги

      Комп’ютерні ігри

      Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги

      Гарнітура для комп’ютерних ігор

      Комп’ютерні ігри

      Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура для комп’ютерних ігор

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Комп’ютерні ігри

        Додаткові баси

        • Знімний мікрофон
        • Чорний
        40-мм динаміки для додаткових низьких частот

        40-мм динаміки для додаткових низьких частот

        40-мм неодимовий динамік забезпечує додаткові низькі частоти для захоплюючих ігор.

        М’які амбушури для тривалих комфортних ігор

        М’які амбушури для тривалих комфортних ігор

        Надзвичайно м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для ще довших ігор.

        Високочутливий міні-мікрофон для щоденних розмов

        Високочутливий міні-мікрофон для щоденних розмов

        Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд.

        Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

        Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

        Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування.

        Технічні характеристики

        • Конструкція

          Стиль носіння
          Дуга на голову

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Тип
          Динаміка
          Максимальна вхідна потужність
          100 мВт
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Частотна характеристика навушників
          20–20 000 Гц
          Опір навушників
          32 Ом
          Чутливість навушників
          98 дБ
          Частотна характеристика мікрофона
          100–4000 Гц
          Опір мікрофона
          2,2 кОм
          Чутливість мікрофона
          -42 дБ
          Мікрофонний картридж
          4 мм

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          2 м
          Конектор
          2 x 3,5 мм
          Тип кабелю
          Мідь

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так
          Перемикач звуку
          Так

        • Розміри виробу

          Глибина
          6,6  см
          Висота
          18  см
          Вага
          0,12  кг
          Ширина
          15,6  см

        • Розміри упаковки

          Висота
          22,2  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          7,5  см
          Вага брутто
          0,231  кг
          Вага нетто
          0,12  кг
          Вага тари
          0,111  кг
          Код EAN
          87 12581 63203 8
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Формальний
          Тип розміщення на полиці
          Формальний

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,752  кг
          Код GTIN
          1 87 12581 63203 5
          Висота
          23,5  см
          Довжина
          48,5  см
          Вага нетто
          0,72  кг
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Вага тари
          1,032  кг
          Ширина
          23  см

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