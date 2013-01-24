Умови пошуку
У Вашому кошику наразі немає товарів.
Комп’ютерні ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комп’ютерні ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги
Комп’ютерні ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Комп’ютерні ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує додаткові низькі частоти, а м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для тривалих ігор. Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд. Переглянути усі переваги
Гарнітура для комп’ютерних ігор
Ціна магазину Philips
Усього:
40-мм неодимовий динамік забезпечує додаткові низькі частоти для захоплюючих ігор.
Надзвичайно м’які амбушури гарантують комфортніше носіння для ще довших ігор.
Трубка знімного мікрофона дозволяє підвищити чутливість мікрофона для чітких команд.
Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Розміри виробу
Розміри упаковки
Зовнішня коробка