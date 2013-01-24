Вдосконалені ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдосконалені ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги
Вдосконалені ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Вдосконалені ігри
Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги
Потужні 40-мм динаміки забезпечують запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру.
Завдяки міцній та легкій накладній регульованій конструкції ці навушники Philips забезпечують ідеальну та зручну фіксацію. М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння без відчуття спеки.
Регульований мікрофон із шумопоглинанням фільтрує відволікаючі шуми тла.
Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування.
Конструкція
Звук
Під'єднання
Зручність
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Розміри виробу