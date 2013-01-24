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Гарнітура для комп’ютерних ігор

SHG7980/10
Загальна оцінка / 5
  • Вдосконалені ігри Вдосконалені ігри Вдосконалені ігри
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    Гарнітура для комп’ютерних ігор

    SHG7980/10
    Загальна оцінка / 5

    Вдосконалені ігри

    Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги

    Гарнітура для комп’ютерних ігор

    Вдосконалені ігри

    Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги

    Вдосконалені ігри

    Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги

    Гарнітура для комп’ютерних ігор

    Вдосконалені ігри

    Ця спеціальна гарнітура для ігор забезпечує запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру. Накладна конструкція із дерматиновими амбушурами гарантує триваліше зручне носіння для виконання ще довших місій. Переглянути усі переваги

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      Вдосконалені ігри

      Запальні низькі частоти

      • Регульований мікрофон
      • Чорний
      Потужні 40-мм динаміки забезпечують запальні низькі частоти

      Потужні 40-мм динаміки забезпечують запальні низькі частоти

      Потужні 40-мм динаміки забезпечують запальні низькі частоти та абсолютний правдоподібний цифровий звук, що дозволяє відчути гру.

      Накладна легка конструкція для тривалих комфортних ігор

      Накладна легка конструкція для тривалих комфортних ігор

      Завдяки міцній та легкій накладній регульованій конструкції ці навушники Philips забезпечують ідеальну та зручну фіксацію. М’які амбушури забезпечують тривале комфортне носіння без відчуття спеки.

      Мікрофон із шумопоглинанням фільтрує шуми тла

      Мікрофон із шумопоглинанням фільтрує шуми тла

      Регульований мікрофон із шумопоглинанням фільтрує відволікаючі шуми тла.

      Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

      Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

      Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування.

      Технічні характеристики

      • Конструкція

        Стиль носіння
        Дуга на голову

      • Звук

        Акустична система
        Напіввідкритого типу
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        500 мВт
        Діаметр динаміків
        40 мм
        Частотна характеристика навушників
        20–20 000 Гц
        Опір навушників
        32 Ом
        Чутливість навушників
        93 дБ
        Частотна характеристика мікрофона
        100–4000 Гц
        Опір мікрофона
        2,2 кОм
        Чутливість мікрофона
        -44 дБ
        Мікрофонний картридж
        4 мм

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        2 м
        Конектор
        USB
        Тип кабелю
        Мідь

      • Зручність

        Перемикач звуку
        Так
        Регулятор гучності
        Так

      • Розміри упаковки

        Тип упаковки
        Картон
        Кількість виробів
        1
        Код EAN
        87 12581 62616 7
        Висота
        26  см
        Ширина
        19,7  см
        Глибина
        10,6  см
        Вага брутто
        0,383  кг
        Вага нетто
        0,216  кг
        Вага тари
        0,167  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        32,9  см
        Ширина
        20,5  см
        Висота
        24,3  см
        Вага брутто
        1,4114  кг
        Вага нетто
        0,648  кг
        Вага тари
        0,7634  кг
        Код GTIN
        1 87 12581 62616 4

      • Розміри виробу

        Глибина
        9,9  см
        Висота
        19  см
        Вага
        0,216  кг
        Ширина
        18,1  см

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