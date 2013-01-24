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    Гарнітура для iPhone із ДК і мікрофоном

    SHH9756/00
    Загальна оцінка / 5
    • Шалено комфортні Шалено комфортні Шалено комфортні
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      Made for iPod

      Гарнітура для iPhone із ДК і мікрофоном

      SHH9756/00
      Загальна оцінка / 5

      Шалено комфортні

      М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Гарнітура для iPhone із ДК і мікрофоном

      Шалено комфортні

      М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.

      Шалено комфортні

      М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Гарнітура для iPhone із ДК і мікрофоном

      Шалено комфортні

      М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.

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        Гарнітура для iPhone із ДК і мікрофоном

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Шалено комфортні

        для iPhone

        Інтегроване дистанційне керування з мікрофоном, гучністю та регулюванням

        Хочете пропустити доріжку? Змінити гучність? Прийняти чи відхилити виклик? Записати голосову нотатку? Дистанційне керування має чутливий мікрофон, а також регулятори гучності, функції виклику та пропуску. Можна також активувати функцію керування голосом. Завдяки таким елементам керування гарнітурою під руками не потрібно досягати iPhone чи iPod або розблоковувати екран.

        Шалено комфортні, з гелевим корпусом

        Ці навушники, створені для шаленого комфорту, мають гелеве покриття. М’яка гелева оболонка повторює форму вушного каналу, щоб ці навушники стали Вашими улюбленими.

        Точний звук

        Ергономічна конструкція спрямовує точний звук безпосередньо у вуха. Ідеальна герметичність блокує шуми для абсолютного занурення у музику та розмови.

        Виняткова ізоляція шумів для якісного звуку за низької гучності

        Більше не потрібно збільшувати гучність у шумних місцях. Вигнута акустична трубка та ідеально герметичні навушники-вкладиші чудово блокують фонові шуми, забезпечуючи ту саму якість звуку за нижчої гучності та довший термін служби батареї.

        Футляр для транспортування захищає навушники, коли вони не використовуються

        Цей футляр є найзручнішим способом догляду за навушниками та запобігання сплутуванню кабелів, коли ними не користуватися.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Частотна характеристика
          5–23 500  Гц
          Діаметр динаміків
          8,6 мм
          Акустична система
          Відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50 мВт
          Чутливість
          103 дБ
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм штекер (4 полюси) для iPhone / iPod
          Покриття конектора
          Позолочене 24k
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь
          Сумісність із:
          iPhone 3GS, iPod touch 2-го покоління, iPod classic 120 ГБ, iPod nano 4-го покоління (відео) (для iPhone або iPod може знадобитися нове програмне забезпечення для підтримки регуляторів мікрофону гучності).

        • Зручність

          Регулятор гучності
          Так

        • Внутрішня коробка

          Код EAN
          87 12581 50093 1
          Кількість споживчих комплектів
          6
          Висота
          16,8  см
          Ширина
          10,5  см
          Довжина
          26  см
          Вага брутто
          0,628  кг
          Вага нетто
          0,0744  кг
          Вага тари
          0,5536  кг

        • Зовнішня коробка

          Код EAN
          87 12581 50089 4
          Кількість споживчих комплектів
          96
          Висота
          35,8  см
          Ширина
          43,5  см
          Довжина
          53,5  см
          Вага брутто
          11  кг
          Вага нетто
          1,1904  кг
          Вага тари
          9,8096  кг

        • Розміри упаковки

          Код EAN
          87 12581 50085 6
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Висота
          17,2  см
          Ширина
          9,5  см
          Глибина
          4  см
          Вага брутто
          0,093  кг
          Вага нетто
          0,0124  кг
          Вага тари
          0,0806  кг

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Вушні втулки 3 розмірів SHE9550
        • Футляр
        • Інтегрований мікрофон та ДК для iPhone
        • Посібник до гарнітури для iPhone

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