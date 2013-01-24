Інші елементи комплектації
- Вушні втулки 3 розмірів SHE9550
- Футляр
- Інтегрований мікрофон та ДК для iPhone
- Посібник до гарнітури для iPhone
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Шалено комфортні
М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Шалено комфортні
М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.
Шалено комфортні
М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Шалено комфортні
М’які, гелеві втулки та форма, яка чудово підходить для вуха, роблять цю гарнітуру ідеальною. Функція вбудованого дистанційного керування з регулюванням мікрофона дозволяє керувати iPhone, не досягаючи його.
Гарнітура для iPhone із ДК і мікрофоном
Ціна магазину Philips
Усього:
Хочете пропустити доріжку? Змінити гучність? Прийняти чи відхилити виклик? Записати голосову нотатку? Дистанційне керування має чутливий мікрофон, а також регулятори гучності, функції виклику та пропуску. Можна також активувати функцію керування голосом. Завдяки таким елементам керування гарнітурою під руками не потрібно досягати iPhone чи iPod або розблоковувати екран.
Ці навушники, створені для шаленого комфорту, мають гелеве покриття. М’яка гелева оболонка повторює форму вушного каналу, щоб ці навушники стали Вашими улюбленими.
Ергономічна конструкція спрямовує точний звук безпосередньо у вуха. Ідеальна герметичність блокує шуми для абсолютного занурення у музику та розмови.
Більше не потрібно збільшувати гучність у шумних місцях. Вигнута акустична трубка та ідеально герметичні навушники-вкладиші чудово блокують фонові шуми, забезпечуючи ту саму якість звуку за нижчої гучності та довший термін служби батареї.
Цей футляр є найзручнішим способом догляду за навушниками та запобігання сплутуванню кабелів, коли ними не користуватися.
Звук
Під'єднання
Зручність
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки