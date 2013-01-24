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    Дитячі навушники

    SHK2000PK/00
    Загальна оцінка / 5
    • Найкращий супутник для дитини Найкращий супутник для дитини Найкращий супутник для дитини
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      Дитячі навушники

      SHK2000PK/00
      Загальна оцінка / 5

      Найкращий супутник для дитини

      Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги

      Дитячі навушники

      Найкращий супутник для дитини

      Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги

      Найкращий супутник для дитини

      Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги

      Дитячі навушники

      Найкращий супутник для дитини

      Ідеальні навушники для маленьких любителів музики. Чіткі низькі частоти та цікавий дизайн призначено для дітей, а міцний корпус витримає будь-яке випробування. Завдяки обмеженню гучності 85 дБ слухати музику буде не тільки цікаво, а й безпечно. Переглянути усі переваги

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        Дитячі навушники

        Ціна магазину Philips

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        Найкращий супутник для дитини

        Дитячий розмір, обмеження максимальної гучності

        • Накладні
        • Рожеві з пурпуровим
        Ергономічна, регульована дуга на голову змінюється разом із дитиною

        Ергономічна, регульована дуга на голову змінюється разом із дитиною

        Проста, ергономічна дуга на голову повністю регульована, фіксується на голові будь-якої дитини і змінюється разом із нею.

        32-мм неодимові динаміки забезпечують чистий збалансований звук

        32-мм неодимові динаміки забезпечують чистий збалансований звук

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, виразніших низьких частот та чистого, збалансованого звуку.

        Міцна конструкція без гвинтів для гри на повну силу

        Міцна конструкція без гвинтів для гри на повну силу

        Завдяки міцній конструкції без гвинтів частини навушників можна легко знімати і встановлювати на місце.

        М’які амбушури для комфортної та безпечної фіксації

        М’які амбушури для комфортної та безпечної фіксації

        Амбушури повністю покрито м’яким піноматеріалом для максимального комфорту та безпеки.

        Ультралегка дуга на голову для бездоганного комфорту та фіксації

        Ультралегка дуга на голову для бездоганного комфорту та фіксації

        Тонка дуга на голову така легка та комфортна, що її можна носити із задоволенням годинами. Діти можуть навіть забути про неї.

        Шумопоглинаючі амбушури для чіткого звуку за будь-якої гучності

        Шумопоглинаючі амбушури значно зменшують шум оточуючого середовища, тому дітям не потрібна гучність, щоб поринути в музику.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          40  мВт
          Чутливість
          99  дБ
          Мембрана
          ПЕТ
          Частотна характеристика
          12–22 000  Гц
          Діаметр динаміків
          32 мм

        • Конструкція

          Колір
          Рожевий

        • Розміри виробу

          Глибина
          2,8  дюймів
          Глибина
          7  см
          Висота
          6,1  дюймів
          Висота
          15,5  см
          Вага
          0,1002  кг
          Вага
          0,221  фнт.
          Ширина
          5,1  дюймів
          Ширина
          13  см

        • Розміри упаковки

          Глибина
          7,5  см
          Глибина
          3  дюймів
          Код EAN
          69 23410 73063 0
          Вага брутто
          0,154  кг
          Вага брутто
          0,34  фнт.
          Висота
          22,1  см
          Висота
          8,7  дюймів
          Вага нетто
          0,221  фнт.
          Вага нетто
          0,1002  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Вага тари
          0,0538  кг
          Вага тари
          0,119  фнт.
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          7,8  дюймів
          Ширина
          19,8  см

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,71  кг
          Вага брутто
          1,566  фнт.
          Код GTIN
          1 69 23410 73063 7
          Висота
          10,3  дюймів
          Висота
          26,2  см
          Довжина
          9,4  дюймів
          Довжина
          24  см
          Вага нетто
          0,3006  кг
          Вага нетто
          0,663  фнт.
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,903  фнт.
          Вага тари
          0,4094  кг
          Ширина
          8,5  дюймів
          Ширина
          21,5  см

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