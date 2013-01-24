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    Легка гарнітура

    SHL1705BK/10
    Загальна оцінка / 5
    • Легка комфортна вага, потужний звук Легка комфортна вага, потужний звук Легка комфортна вага, потужний звук
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      Легка гарнітура

      SHL1705BK/10
      Загальна оцінка / 5

      Легка комфортна вага, потужний звук

      Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Легка гарнітура

      Легка комфортна вага, потужний звук

      Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.

      Легка комфортна вага, потужний звук

      Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Легка гарнітура

      Легка комфортна вага, потужний звук

      Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.

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        Легка гарнітура

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Легка комфортна вага, потужний звук

        Міцна надійна конструкція

        30-мм динамік забезпечує потужне звучання

        30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.

        Ультралегка дуга на голову покращує комфорт та прилягання

        Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.

        Просту дугу на голову можна повністю регулювати для найкращої посадки

        Дуже проста конструкція дуги на голову, яку можна налаштувати для будь-якої голови.

        Повністю м’які амбушури гарантують додатковий комфорт

        Амбушури цих навушників Philips виготовлено повністю з м’якого піноматеріалу. Носити ці навушники так комфортно, що Ви не помічатимете їх.

        Складана дуга на голову спрощує носіння навушників

        Навушники можна скласти до малого розміру для зручного зберігання, коли ними не користуються.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Мембрана
          Майларовий купол
          Звукова котушка
          Мідь
          Частотна характеристика
          19–20 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          30 мВт
          Чутливість
          103 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          Два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          позолота
          Тип кабелю
          Мідь
          Сумісність із:
          iPhone, Blackberry, HTC, LG, Motorola, Palm

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,6405  кг
          Висота
          21  см
          Довжина
          24  см
          Вага нетто
          0,204  кг
          Вага тари
          0,4365  кг
          Ширина
          11  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код GTIN
          1 69 23410 71227 5

        • Розміри упаковки

          Глибина
          3,5  см
          Вага брутто
          0,164  кг
          Висота
          22,2  см
          Вага нетто
          0,068  кг
          Вага тари
          0,096  кг
          Ширина
          19,5  см
          Код EAN
          69 23410 71227 8
          Кількість виробів
          3
          Тип упаковки
          Формальний
          Тип розміщення на полиці
          Формальний

        • Розміри виробу

          Глибина
          5,5  см
          Висота
          16,5  см
          Вага
          0,0679  кг
          Ширина
          14  см

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