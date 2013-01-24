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Легка комфортна вага, потужний звук
Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка комфортна вага, потужний звук
Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.
Легка комфортна вага, потужний звук
Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Легка комфортна вага, потужний звук
Навушники з надлегкою дугою на голову та м’якими амбушурами дозволяють почуватися так комфортно, ніби Ви нічого не носите навіть за тривалого прослуховування. Амбушури можна також обертати для горизонтального зберігання.
Легка гарнітура
Ціна магазину Philips
Усього:
30-мм динамік має ідеальний розмір для прослуховування без спотворення – він компактний для комфортного носіння та достатньо великий для забезпечення чіткого, потужного звуку.
Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.
Дуже проста конструкція дуги на голову, яку можна налаштувати для будь-якої голови.
Амбушури цих навушників Philips виготовлено повністю з м’якого піноматеріалу. Носити ці навушники так комфортно, що Ви не помічатимете їх.
Навушники можна скласти до малого розміру для зручного зберігання, коли ними не користуються.
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу