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BASS+

Навушники з мікрофоном

SHL3075RD/00
Загальна оцінка / 5
  • Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+ Відчуйте це. BASS+
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    BASS+ Навушники з мікрофоном

    SHL3075RD/00
    Загальна оцінка / 5

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

    BASS+ Навушники з мікрофоном

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

    BASS+ Навушники з мікрофоном

    Відчуйте це. BASS+

    Навушники Philips BASS+ повертають музиці насичені низькі частоти. Потужні низькі частоти в елегантному, компактному корпусі – ці навушники створено для тих, кому потрібно більше низьких частот без зайвого об’єму. Переглянути усі переваги

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      Відчуйте це. BASS+

      • 32-мм динаміки/закритого типу
      • Накладні
      • М’які амбушури
      • Пласке складання
      32-мм динаміки

      32-мм динаміки

      Навушники BASS+ мають 32-мм динаміки, що забезпечують потужні, динамічні низькі частоти.

      Створено для оптимального прилягання

      Створено для оптимального прилягання

      Навушники BASS+, створені для оптимального прилягання, мають поворотні амбушури та регульовану дугу на голову для чудової посадки для усіх користувачів.

      Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

      Потужні, яскраві низькі частоти, які можна відчути

      Це потужні низькі частоти, які дозволяють відчути ритм. Не дайте елегантному дизайну обманути себе – спеціально налаштовані динаміки та отвори для низьких частот відтворюють наднизькі частоти для забезпечення унікального фірмового звучання BASS+.

      Пласке складання для легкої портативності

      Пласке складання для легкої портативності

      Завдяки можливості плаского складання навушники BASS+ легко складати і зберігати, що робить їх ідеальними для подорожей.

      Легке у використанні дистанційне керування

      Легке у використанні дистанційне керування

      Легке у використанні дистанційне керування дозволяє відтворювати або призупиняти доріжки та відповідати на виклики одним натисненням кнопки.

      М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

      М’які амбушури для тривалого комфортного носіння

      М’які, дихаючі амбушури гарантують комфортне тривале носіння.

      Чудова ізоляція звуку для кращого прослуховування

      Чудова ізоляція звуку для кращого прослуховування

      Навушники BASS+ з акустичним дизайном закритого типу блокують навколишні шуми для кращої ізоляції звуку та прослуховування.

      Технічні характеристики

      • Звук

        Акустична система
        Закрита
        Тип магніту
        NdFeB
        Частотна характеристика
        9–23 000  Гц
        Опір
        32 Ом
        Діаметр динаміків
        32 мм
        Максимальна вхідна потужність
        40 мВт
        Мембрана
        ПЕТ
        Чутливість
        103 дБ
        Тип
        динамічний

      • Під'єднання

        Мікрофон
        Вбудований мікрофон
        Конектор
        3,5  мм
        Довжина кабелю
        1,2  м

      • Конструкція

        Колір
        Червоний

      • Розміри виробу

        Висота
        18,5  см
        Ширина
        13,5  см
        Глибина
        4  см
        Висота
        7,3  дюймів
        Ширина
        5,3  дюймів
        Глибина
        1,6  дюймів
        Вага
        0,132  кг
        Вага
        0,291  фнт.

      • Розміри упаковки

        Кількість виробів
        1
        Висота
        22,5  см
        Ширина
        19,5  см
        Глибина
        4,8  см
        Висота
        8,9  дюймів
        Ширина
        7,7  дюймів
        Глибина
        1,9  дюймів
        Вага брутто
        0,241  кг
        Вага нетто
        0,132  кг
        Вага тари
        0,109  кг
        Вага брутто
        0,531  фнт.
        Вага нетто
        0,291  фнт.
        Вага тари
        0,240  фнт.
        Код EAN
        69 51613 99162 6
        Тип упаковки
        Картон
        Тип розміщення на полиці
        Обидва

      • Зовнішня коробка

        Кількість споживчих комплектів
        3
        Довжина
        21,2  см
        Ширина
        16,5  см
        Висота
        24  см
        Довжина
        8,3  дюймів
        Ширина
        6,5  дюймів
        Висота
        9,4  дюймів
        Вага брутто
        0,913  кг
        Вага нетто
        0,396  кг
        Вага тари
        0,517  кг
        Вага брутто
        2,013  фнт.
        Вага нетто
        0,873  фнт.
        Вага тари
        1,140  фнт.
        Код GTIN
        1 69 51613 99162 3

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