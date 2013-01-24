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Заради любові до музики
Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заради любові до музики
Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги
Заради любові до музики
Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Заради любові до музики
Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги
Навушники з мікрофоном
Усього:
М’які шкіряні амбушури забезпечують тривале прослуховування улюблених доріжок.
Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову
Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння
М’які амбушури, які розумно накривають вуха для блокування будь-яких зовнішніх шумів.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Тонка дуга на голову з нержавіючої сталі легка і водночас міцна. Вона надійно охоплює голову, а ви практично не відчуваєте її ваги.
32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами
Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для вас людьми.
Звук
Під'єднання
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
UPC
Конструкція