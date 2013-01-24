  • Безкоштовна доставка та повернення

  • Розширена гарантія 3 роки

  • Повернення протягом 30 днів

  • Придбайте безпосередньо у Philips

Головна
Philips – Натисніть тут, щоб перейти на головну сторінку

Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    NULL

    Навушники з мікрофоном

    SHL5005/00
    Загальна оцінка / 5
    • Заради любові до музики Заради любові до музики Заради любові до музики
      -{discount-value}

      NULL Навушники з мікрофоном

      SHL5005/00
      Загальна оцінка / 5

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      NULL Навушники з мікрофоном

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      NULL Навушники з мікрофоном

      Заради любові до музики

      Ці навушники створено для прослуховування музики в будь-якому місці. Завдяки м’яким амбушурам Ви можете продовжувати слухати улюблені доріжки. Чудова якість звуку переносить прослуховування на новий рівень. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі. Накладні – накладні навушники

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        NULL

        NULL

        Навушники з мікрофоном

        Усього:

        Заради любові до музики

        Де б Ви не були!

        • 32-мм динаміки/закритого типу
        • Накладні
        • М’які амбушури
        • Пласке складання

        М’які амбушури для тривалого прослуховування

        М’які шкіряні амбушури забезпечують тривале прослуховування улюблених доріжок.

        Легка дуга на голову покращує комфорт і додає надійності

        Легкий матеріал, що використовується для дуги на голову

        Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння

        Навушники пласко складаються для легкого зберігання та носіння

        Ізоляція шумів для бездоганної музики

        М’які амбушури, які розумно накривають вуха для блокування будь-яких зовнішніх шумів.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Дуга на голову зі стальною пружиною для гнучкої посадки на голові

        Тонка дуга на голову з нержавіючої сталі легка і водночас міцна. Вона надійно охоплює голову, а ви практично не відчуваєте її ваги.

        32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами

        32-мм динаміки забезпечують чудовий звук із насиченими басами

        Вбудований мікрофон дозволяє перемикати між музикою та викликами

        Завдяки вбудованому мікрофону можна легко переходити від музики до викликів, що забезпечує постійний зв’язок із найважливішими для вас людьми.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          9–24 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          40 мВт
          Чутливість
          104 дБ
          Діаметр динаміків
          32 мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          Два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Позолочений 24k
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          0,681  кг
          Вага брутто
          1,501  фнт.
          Код GTIN
          1 69 51613 99143 2
          Висота
          8,0  дюймів
          Висота
          20,4  см
          Довжина
          9,8  дюймів
          Довжина
          24,9  см
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,318  кг
          Вага тари
          0,701  фнт.
          Ширина
          5.0  дюймів
          Ширина
          12,8  см
          Вага нетто
          0,363  кг
          Вага нетто
          0,800  фнт.

        • Розміри упаковки

          Глибина
          3,6  см
          Глибина
          1,4  дюймів
          Код EAN
          69 51613 99143 5
          Вага брутто
          0,171  кг
          Вага брутто
          0,377  фнт.
          Висота
          22,5  см
          Висота
          8,9  дюймів
          Вага нетто
          0,267  фнт.
          Вага нетто
          0,121  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Вага тари
          0,110  фнт.
          Вага тари
          0,05  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          6,8  дюймів
          Ширина
          17,2  см

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            Підпишіться та отримайте промокод зі знижкою 15%
            на обраний асортимент продуктів Philips

            Підписуйтесь та отримуйте доступ до спеціальних пропозицій

            Отримайте промокод зі знижкою 15% на обраний асортимент товарів ​

            Будьте в курсі ексклюзивних пропозицій та акцій ​

            Дізнавайтесь про актуальні та корисні поради від Philips ​

            * Обов'язкове для заповнення поле
            *
            *

            Що це означає?

            Зарєструйтесь в MyPhilips

            Ексклюзивні пропозиції

            Розширену гарантію на обрані продукти

            Корисні поради

            Зареєструватися

            Натиснувши на посилання, Ви залишите офіційний веб-сайт компанії Royal Philips Healthcare ("Philips"). Будь-які посилання на сторонні веб-сайти, які можуть з’являтись на цьому сайті, надаються лише для Вашої зручності та жодним чином не означають будь-якої підтримки чи схвалення інформації, наданої на цих сайтах. Philips не представляє та не надає жодних гарантій у будь-якій формі щодо будь-яких веб-сайтів третіх сторін або інформації, яка міститься на них.

            Я розумію