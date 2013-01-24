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    Навушники з дугою на голову

    SHL8800/10
    Загальна оцінка / 5
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      Навушники з дугою на голову

      SHL8800/10
      Загальна оцінка / 5

      Створюйте власний вигляд

      Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 470.00грн
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      Навушники з дугою на голову

      Створюйте власний вигляд

      Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги

      Створюйте власний вигляд

      Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Рекомендована роздрібна ціна: 470.00грн
      Знайти подібні вироби

      Навушники з дугою на голову

      Створюйте власний вигляд

      Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги

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        Навушники з дугою на голову

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Створюйте власний вигляд

        Вибирайте одну з дизайнерських вставок із комплекту

        • Накладні
        • Чорні

        40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

        40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

        Дизайн закритого типу блокує проникнення навколишніх шумів

        Звуки навколо Вас ідеально блокуються, а звук із навушників зберігається у герметичному корпусі для ідеальної якості. Завдяки цьому навушники чудово підходять для прослуховування під час відтворення живої музики або сеансів запису.

        Найкраща у своєму класі ефективність та оптимальна якість звуку

        Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.

        Позолочений штекер 24k забезпечує надзвичайно надійне з’єднання

        Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.

        Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

        Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

        Легке розміщення у дорожній сумці у складеному вигляді

        Навушники можна компактно складати, що дозволяє легко покласти їх у дорожню сумку.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Високоефективні динаміки забезпечують сенсаційний звук та потужність

        Динамік виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують високу потужність та звук без спотворення.

        Ультрам’які подушечки дуги на голову для максимально комфортного носіння

        Ультрам’які подушечки дуги на голову, обтягнуті відповідною тканиною разом з амбушурами, забезпечують щільну й надійну посадку на голові без зайвого тиску.

        Можливість вибору взаємозамінних вставок відповідно до Вашого стилю

        Вибирайте один із трьох наборів взаємозамінних вставок навушників із різними стилями та кольорами відповідно до свого смаку й настрою.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Ширина
          14,5  см
          Висота
          17,5  см
          Глибина
          6,7  см
          Вага
          0,139  кг

        • Звук

          Акустична система
          закрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          15–24 000  Гц
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          107  дБ
          Діаметр динаміків
          40  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          односторонній кабель
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Розміри упаковки

          Тип розміщення на полиці
          Формальний
          Глибина
          4,5  см
          Вага брутто
          0,33  кг
          Висота
          22  см
          Вага нетто
          0,152  кг
          Вага тари
          0,178  кг
          Ширина
          19,5  см
          Код EAN
          87 12581 49856 6
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Формальний

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,158  кг
          Висота
          22,5  см
          Довжина
          21  см
          Вага нетто
          0,456  кг
          Вага тари
          0,702  кг
          Ширина
          15,5  см
          Код EAN
          87 12581 49857 3
          Кількість споживчих комплектів
          3

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