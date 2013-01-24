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Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте власний вигляд
Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги
Створюйте власний вигляд
Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Створюйте власний вигляд
Насолоджуйтеся чітким відтворенням звуку та потужними низькими частотами завдяки високоякісним динамікам. Можна також вибрати одну із 4 дизайнерських вставок для чудового вигляду. Ці навушники створені для музики та вираження Вашого стилю. Переглянути усі переваги
Навушники з дугою на голову
Ціна магазину Philips
Усього:
40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.
Звуки навколо Вас ідеально блокуються, а звук із навушників зберігається у герметичному корпусі для ідеальної якості. Завдяки цьому навушники чудово підходять для прослуховування під час відтворення живої музики або сеансів запису.
Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.
Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Навушники можна компактно складати, що дозволяє легко покласти їх у дорожню сумку.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Динамік виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують високу потужність та звук без спотворення.
Ультрам’які подушечки дуги на голову, обтягнуті відповідною тканиною разом з амбушурами, забезпечують щільну й надійну посадку на голові без зайвого тиску.
Вибирайте один із трьох наборів взаємозамінних вставок навушників із різними стилями та кольорами відповідно до свого смаку й настрою.
Розміри виробу
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка