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Насичені низькі частоти
Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені низькі частоти
Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.
Насичені низькі частоти
Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Насичені низькі частоти
Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.
Навушники з дугою на голову
Ціна магазину Philips
Усього:
40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.
Звуки навколо Вас ідеально блокуються, а звук із навушників зберігається у герметичному корпусі для ідеальної якості. Завдяки цьому навушники чудово підходять для прослуховування під час відтворення живої музики або сеансів запису.
Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.
Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.
М’які матеріали, які використовуються для амбушурів на дузі, забезпечують комфортне тривале використання.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
Навушники можна компактно складати, що дозволяє легко покласти їх у дорожню сумку.
Завдяки цьому адаптеру навушники можна використовувати з обладнанням із 3,5-мм або 6,35-мм роз’ємами, що надає доступ до більшої кількості аудіопристроїв.
Завдяки ідеальній довжині кабелю Ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.
Звук
Під'єднання
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка