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    Навушники з дугою на голову

    SHL9500/00
    Загальна оцінка / 5
    • Насичені низькі частоти Насичені низькі частоти Насичені низькі частоти
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      Навушники з дугою на голову

      SHL9500/00
      Загальна оцінка / 5

      Насичені низькі частоти

      Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники з дугою на голову

      Насичені низькі частоти

      Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.

      Насичені низькі частоти

      Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники з дугою на голову

      Насичені низькі частоти

      Надлегкі, складані навушники з дугою на голову для високоякісного звуку. Великі 40-мм студійні гучномовці створюють дивовижний детальний звук, а амбушури закритого типу блокують зовнішні шуми для ще кращого звучання.

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        Навушники з дугою на голову

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Насичені низькі частоти

        Чудове звучання

        40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

        40-мм динаміки виготовлено з комбінованого лавсану, тому вони є високочутливими, проте потужними елементами, які забезпечують звук без спотворення.

        Дизайн закритого типу блокує проникнення навколишніх шумів

        Звуки навколо Вас ідеально блокуються, а звук із навушників зберігається у герметичному корпусі для ідеальної якості. Завдяки цьому навушники чудово підходять для прослуховування під час відтворення живої музики або сеансів запису.

        Найкраща у своєму класі ефективність та оптимальна якість звуку

        Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Позолочений штекер 24k забезпечує надзвичайно надійне з’єднання

        Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.

        Надлегка дуга на голову підвищує комфорт

        Тонка, легка дуга на голову з нержавіючої сталі така легка, що Ви не відчуєте її на голові.

        Підкладки дуги на голову для м’якого комфортного прилягання.

        М’які матеріали, які використовуються для амбушурів на дузі, забезпечують комфортне тривале використання.

        Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

        Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

        Рівень комфорту підвищено для тривалого використання

        Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

        Легке розміщення у дорожній сумці у складеному вигляді

        Навушники можна компактно складати, що дозволяє легко покласти їх у дорожню сумку.

        Адаптер 3,5–6,35-мм дозволяє під’єднатися до всіх типів аудіопристроїв

        Завдяки цьому адаптеру навушники можна використовувати з обладнанням із 3,5-мм або 6,35-мм роз’ємами, що надає доступ до більшої кількості аудіопристроїв.

        Кабель довжиною 1,5 м дозволяє покласти програвач у сумку

        Завдяки ідеальній довжині кабелю Ви отримуєте більше свободи руху і можете вирішити, куди брати аудіопристрій.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          10–28 000  Гц
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          500  мВт
          Чутливість
          105  дБ
          Діаметр динаміків
          40  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,5  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          3,5–6,3  мм

        • Розміри упаковки

          Глибина
          5,6  см
          Вага брутто
          0,397  кг
          Висота
          24,3  см
          Вага нетто
          0,176  кг
          Вага тари
          0,221  кг
          Ширина
          19,5  см
          Код EAN
          87 10895 92153 4
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          9,62  кг
          Висота
          30,5  см
          Довжина
          79  см
          Вага нетто
          4,224  кг
          Вага тари
          5,396  кг
          Ширина
          45,5  см
          Код EAN
          87 10895 92155 8
          Кількість споживчих комплектів
          24

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          1,2  кг
          Висота
          21  см
          Довжина
          27  см
          Вага нетто
          0,528  кг
          Вага тари
          0,672  кг
          Ширина
          21  см
          Код EAN
          87 10895 92154 1
          Кількість споживчих комплектів
          3

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