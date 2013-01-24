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    Гарнітура для ноутбука

    SHM6500/10
    Загальна оцінка / 5
    • Тривалі виклики, комфортне носіння Тривалі виклики, комфортне носіння Тривалі виклики, комфортне носіння
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      Гарнітура для ноутбука

      SHM6500/10
      Загальна оцінка / 5

      Тривалі виклики, комфортне носіння

      Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура для ноутбука

      Тривалі виклики, комфортне носіння

      Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги

      Тривалі виклики, комфортне носіння

      Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Гарнітура для ноутбука

      Тривалі виклики, комфортне носіння

      Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура для ноутбука

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Тривалі виклики, комфортне носіння

        • Накладна

        Адаптер 2–1 працює на комп’ютері та планшеті

        Легко перемикайте між комп’ютером та ноутбуком за допомогою адаптера 2–1.

        40-мм динамік забезпечує звук без спотворення

        40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення звуку без спотворення.

        Мікрофон ідеально розміщено для прийому голосу

        Завдяки штативу, який легко відрегулювати, мікрофон можна оптимально розмістити для прийому голосу.

        Інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку для швидкого налаштування

        Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування.

        Легка накладна конструкція для тривалого комфортного носіння

        Легка накладна конструкція, регульована дуга на голову та м’які амбушури забезпечують оптимальну фіксацію та тривале зручне носіння.

        Мікрофон із системою шумопоглинання фільтрує шуми тла

        Мікрофон із системою шумопоглинання фільтрує шуми тла для чудових викликів.

        Сумісність зі смартфонами, планшетами та ноутбуками

        Сумісність зі смартфонами, планшетами та ноутбуками.

        Технічні характеристики

        • Дизайн

          Стиль носіння
          Дуга на голову

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Частотна характеристика
          16–22 000  Гц
          Опір
          32 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100 мВт
          Чутливість
          95 дБ
          Діаметр динаміків
          40 мм
          Мікрофонний картридж
          4 мм
          Чутливість мікрофона
          -42 дБ
          Мікрофон та елементи керування
          Мікрофон із шумопоглинанням; інтегроване вимкнення звуку та регулювання гучності

        • Під’єднання

          Довжина кабелю
          2 м
          Конектор
          2 x 3,5 мм
          Тип кабелю
          Мідь

        • Зручність

          Перемикач звуку
          Так
          Регулятор гучності
          Так

        • Розміри упаковки

          Тип упаковки
          Картон
          Кількість виробів
          1
          Код EAN
          87 12581 58294 4
          Висота
          25  см
          Ширина
          19,5  см
          Глибина
          10,5  см
          Вага брутто
          0,41  кг
          Вага нетто
          0,206  кг
          Вага тари
          0,204  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва

        • Зовнішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          3
          Код EAN
          87 12581 58295 1
          Довжина
          33,5  см
          Ширина
          20,6  см
          Висота
          24,1  см
          Вага брутто
          1,52  кг
          Вага нетто
          0,618  кг
          Вага тари
          0,902  кг

        • Аксесуари

          У комплекті
          Адаптер 2–1

        • Розміри виробу

          Глибина
          9,8  см
          Висота
          18,4  см
          Вага
          0,206  кг
          Ширина
          18,6  см

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