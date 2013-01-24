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Тривалі виклики, комфортне носіння
Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тривалі виклики, комфортне носіння
Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги
Тривалі виклики, комфортне носіння
Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Тривалі виклики, комфортне носіння
Накладна комп’ютерна гарнітура Philips SHM6500 має регульований та знімний мікрофон із шумопоглинанням для неперервних дзвінків. М’які амбушури гарантують тривале комфортне носіння. Переглянути усі переваги
Гарнітура для ноутбука
Ціна магазину Philips
Усього:
Легко перемикайте між комп’ютером та ноутбуком за допомогою адаптера 2–1.
40-мм неодимовий динамік забезпечує відтворення звуку без спотворення.
Завдяки штативу, який легко відрегулювати, мікрофон можна оптимально розмістити для прийому голосу.
Зручне інтегроване регулювання гучності та вимкнення звуку забезпечують швидке налаштування.
Легка накладна конструкція, регульована дуга на голову та м’які амбушури забезпечують оптимальну фіксацію та тривале зручне носіння.
Мікрофон із системою шумопоглинання фільтрує шуми тла для чудових викликів.
Сумісність зі смартфонами, планшетами та ноутбуками.
Дизайн
Звук
Під’єднання
Зручність
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Аксесуари
Розміри виробу