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The Specked
Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
The Specked
Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги
The Specked
Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
The Specked
Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги
Гарнітура-вкладиш THE SPECKED
Ціна магазину Philips
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Завдяки потужним 9-мм динамікам ці навушники забезпечують збалансований звук та потужні низькі частоти.
Завдяки міцному кабелю, який обтягнутий тканиною і не заплутується, та підсиленим конекторам ці навушники можуть витримати випробування активним способом життя.
Завдяки розкішним вушним втулкам навушники можна носити стільки, скільки забажаєте, без відчуття дискомфорту.
Завдяки м’яким втулкам трьох розмірів навушники Philips можна налаштувати відповідно до своїх вух.
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