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    O'Neill

    Гарнітура-вкладиш THE SPECKED

    SHO9577GN/10
    O'Neill
    Загальна оцінка / 5
    O'Neill
    • The Specked The Specked The Specked
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      O'Neill Гарнітура-вкладиш THE SPECKED

      SHO9577GN/10
      Загальна оцінка / 5

      The Specked

      Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      O'Neill Гарнітура-вкладиш THE SPECKED

      The Specked

      Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги

      The Specked

      Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      O'Neill Гарнітура-вкладиш THE SPECKED

      The Specked

      Незважаючи на компактний розмір, ці навушники справді "круті". 9-мм динаміки забезпечують вибухове звучання, а три взаємозамінні втулки різного розміру гарантують надійне прилягання та покращену звукоізоляцію. Переглянути усі переваги

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        Гарнітура-вкладиш THE SPECKED

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        The Specked

        Ізоляція звуку та міцність

        • O'Neill
        • Чорно-зелена
        Потужні 9-мм динаміки для насичених, динамічних низьких частот

        Потужні 9-мм динаміки для насичених, динамічних низьких частот

        Завдяки потужним 9-мм динамікам ці навушники забезпечують збалансований звук та потужні низькі частоти.

        Міцний кабель, який не заплутується, і підсилені конектори

        Міцний кабель, який не заплутується, і підсилені конектори

        Завдяки міцному кабелю, який обтягнутий тканиною і не заплутується, та підсиленим конекторам ці навушники можуть витримати випробування активним способом життя.

        М’які втулки з ізоляцією звуку

        М’які втулки з ізоляцією звуку

        Завдяки розкішним вушним втулкам навушники можна носити стільки, скільки забажаєте, без відчуття дискомфорту.

        Втулки 3 розмірів для персоналізованої фіксації

        Завдяки м’яким втулкам трьох розмірів навушники Philips можна налаштувати відповідно до своїх вух.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Ширина
          1,22  см
          Висота
          2,35  см
          Глибина
          2,55  см
          Вага
          0,014  кг

        • Звук

          Акустична система
          Напіввідкритого типу
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          6–23 500  Гц
          Опір
          16 Ом
          Максимальна вхідна потужність
          50 мВт
          Чутливість
          105 дБ
          Діаметр динаміків
          8,6 мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          Симетричне
          Довжина кабелю
          1,2 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Позолочений 24k
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Розміри упаковки

          Тип розміщення на полиці
          Формальний
          Код EAN
          69 23410 70968 1
          Кількість виробів
          1
          Глибина
          3  см
          Вага брутто
          0,069  кг
          Висота
          16,5  см
          Вага нетто
          0,014  кг
          Тип упаковки
          Формальний
          Вага тари
          0,055  кг
          Ширина
          9  см

        • Зовнішня коробка

          Код EAN
          87 12581 59991 1
          Вага брутто
          2,334  кг
          Висота
          24,8  см
          Довжина
          37,5  см
          Вага нетто
          0,336  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,998  кг
          Ширина
          22,7  см

        • Внутрішня коробка

          Код EAN
          87 12581 59992 8
          Вага брутто
          0,249  кг
          Висота
          10,5  см
          Довжина
          17,6  см
          Вага нетто
          0,042  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,207  кг
          Ширина
          10,2  см

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • Втулки
        • Штекер

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