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Більше не доступний

Навушники для телевізора

SHP2600TV/10

Чіткий природний звук

Дивіться телевізор, не заважаючи іншим, регулюйте гучність за допомогою регульованого та знімного дистанційного керування з лівим/правим елементами керування та 5,2-м кабелем. Легкі накладні навушники забезпечують неймовірне комфортне прослуховування.

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Із дистанційним керуванням

Чіткий природний звук

  • 32-мм динаміки/закритого типу

  • Накладні

Накладні навушники для відмінної ізоляції звуку

Накладна конструкція, яка утворює краще ущільнення для відмінної ізоляції звуку.

Повністю регульована дуга на голову для тривалого комфорту

6,3-мм адаптер для використання HiFi

Використовуйте 6,3-мм адаптер для під’єднання до HiFi і прослуховування високоякісного звуку.

Технічні характеристики

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