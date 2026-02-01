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Більше не доступний
SHP2600TV/10
Чіткий природний звук
Дивіться телевізор, не заважаючи іншим, регулюйте гучність за допомогою регульованого та знімного дистанційного керування з лівим/правим елементами керування та 5,2-м кабелем. Легкі накладні навушники забезпечують неймовірне комфортне прослуховування.
32-мм динаміки/закритого типу
Накладні
Накладна конструкція, яка утворює краще ущільнення для відмінної ізоляції звуку.
Використовуйте 6,3-мм адаптер для під’єднання до HiFi і прослуховування високоякісного звуку.
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