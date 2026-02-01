Чіткий природний звук

Дивіться телевізор, не заважаючи іншим, регулюйте гучність за допомогою регульованого та знімного дистанційного керування з лівим/правим елементами керування та 5,2-м кабелем. Легкі накладні навушники забезпечують неймовірне комфортне прослуховування.