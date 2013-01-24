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    Накладні навушники

    SHP2600/00
    Отримайте підтримку для цього виробу
    • Чіткий природний звук Чіткий природний звук Чіткий природний звук
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      Накладні навушники

      SHP2600/00
      Отримайте підтримку для цього виробу

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        Накладні навушники

        Ціна магазину Philips

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        Чіткий природний звук

        • Накладні
        • Чорний
        Потужні 32-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий природний звук

        Потужні 32-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий природний звук

        Потужні 32-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий природний звук

        Повністю регульована дуга на голову забезпечує тривалий комфорт носіння

        Повністю регульована дуга на голову забезпечує тривалий комфорт носіння

        Накладна конструкція забезпечує відмінну ізоляцію звуку

        Накладна конструкція забезпечує відмінну ізоляцію звуку.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Закрита
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          19–21 500 Гц  Гц
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          24 Ом
          Звукова котушка
          Мідь
          Максимальна вхідна потужність
          50 мВт
          Чутливість
          103 дБ
          Діаметр динаміків
          32

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          двостороннє
          Довжина кабелю
          1,8 м
          Конектор
          3,5-мм стерео
          Покриття конектора
          Хромоване покриття
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

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