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Накладні навушники
Ціна магазину Philips
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Потужні 32-мм неодимові динаміки забезпечують чіткий природний звук
Накладна конструкція забезпечує відмінну ізоляцію звуку.
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