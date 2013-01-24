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    Накладні навушники

    SHP9600/00
    Загальна оцінка / 5
    • Якість і високі експлуатаційні характеристики Якість і високі експлуатаційні характеристики Якість і високі експлуатаційні характеристики
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      NULL Накладні навушники

      SHP9600/00
      Загальна оцінка / 5

      Якість і високі експлуатаційні характеристики

      Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги

      NULL Накладні навушники

      Якість і високі експлуатаційні характеристики

      Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги

      Якість і високі експлуатаційні характеристики

      Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги

      NULL Накладні навушники

      Якість і високі експлуатаційні характеристики

      Шукаєте оптимальне поєднання якості, комфорту та експлуатаційних характеристик? Ці повнорозмірні навушники відкритого типу виведуть на новий рівень Ваші враження від домашнього медіаконтенту. Ви отримуєте чудовий звук, надійну та якісну конструкцію, а також кабельні з’єднання із золотим покриттям. Переглянути усі переваги

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        Накладні навушники

        Усього:

        Якість і високі експлуатаційні характеристики

        • Накладні
        • відкритого типу

        Конструкція відкритого типу. Об’ємний звук

        Відчуйте музику. Ідеально налаштовані 50-мм динаміки забезпечують чіткі низькі частоти, збалансований середній діапазон та бездоганні високі частоти. Динаміки створено для прилягання відповідно до природної форми вуха, що гарантує відтворення кожної деталі.

        Чудовий комфорт та надійність

        Дугу на голову підсилено міцною сталлю, що забезпечує відповідний натяг для надійного прилягання. Двошарова подушечка на дузі додає справжнього комфорту, а дихаючі амбушури ідеально підходять для тривалого прослуховування.

        Під’єднуйте до будь-якого джерела. Від телефону до підсилювача навушників

        Пориньте в улюблені альбоми на смарт-пристрої, домашній акустичній системі, телевізорі або ноутбуку. Кабель із комплекту має адаптер із роз’ємом 6,3–3,5 мм для найкращого з’єднання під час прослуховування на обладнанні найвищої якості.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          Відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Опір
          32  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          200  мВт
          Чутливість
          101  дБ
          Діаметр динаміків
          50  мм
          Частотна характеристика
          12–35 000  Гц

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Покриття конектора
          позолочене
          Довжина кабелю
          У комплекті знімний 3,0-м кабель

        • Аксесуари

          Штекер адаптера
          3,5–6,3  мм

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          5,004  фнт.
          Вага брутто
          2,27  кг
          Код GTIN
          1 48 95229 10840 7
          Висота
          23,5  см
          Висота
          9,3  дюймів
          Довжина
          37,5  см
          Довжина
          14,8  дюймів
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          2,822  фнт.
          Вага тари
          1,28  кг
          Ширина
          8,3  дюймів
          Ширина
          21  см
          Вага нетто
          0,99  кг
          Вага нетто
          2,183  фнт.

        • Розміри упаковки

          Глибина
          4,7  дюймів
          Глибина
          12  см
          Код EAN
          48 95229 10840 0
          Вага брутто
          1,455  фнт.
          Вага брутто
          0,66  кг
          Висота
          22,5  см
          Висота
          8,9  дюймів
          Вага нетто
          0,728  фнт.
          Вага нетто
          0,33  кг
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Картон
          Вага тари
          0,728  фнт.
          Вага тари
          0,33  кг
          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Ширина
          19,5  см
          Ширина
          7,7  дюймів

        • UPC

          UPC
          8 40063 20141 5

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