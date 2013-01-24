Завдяки акустичній конструкції відкритого типу Ви зможете бути в курсі того, що відбувається навколо

Ці навушники ActionFit не блокують звук, що дозволяє стежити за тим, що відбувається навколо, і залишатися в безпеці, особливо під час тренувань на вулиці. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує якісний звук, не приховуючи світ навколо Вас.