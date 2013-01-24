ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.
C-подібні гумові вушні втулки тримають навушники ActionFit міцно у вухах, що дозволяє зосередитися лише на тренуванні.
Технологія Bluetooth забезпечує бездротове відтворення музики без жодних проблем.
Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.
13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.
Не бійтеся спітніти. Завдяки стандарту IPX2 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.
Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.
Під'єднання
Потужність
Звук
Зручність
Аксесуари
Зовнішня коробка
Розміри упаковки
Розміри виробу
Конструкція
Внутрішня коробка