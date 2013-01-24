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ActionFit

Спортивні навушники Bluetooth®

SHQ6500CL/00
Загальна оцінка / 5
  • ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом
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    ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

    SHQ6500CL/00
    Загальна оцінка / 5

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

    ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

    ActionFit Спортивні навушники Bluetooth®

    ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

    Бездротові спортивні навушники Philips ActionFit RunFree пропонують нові рівні свободи та енергії під час тренувань. Ці навушники з надійною фіксацією, міцним водонепроникним дизайном та потужними низькими частотами створено для того, щоб Ви продовжували рухатися. Переглянути усі переваги

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      ДОСЯГАЙТЕ НОВИХ ВИСОТ, бездротовим способом

      Бездротові спортивні навушники-вкладиші

      • Найкращі для використання на вулиці
      • Bluetooth®
      • Захист від поту/води
      • Навушники-вкладиші
      Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

      Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження звуку для кращої пильності та безпеки

      Насолоджуйтеся якісним звуком, який не блокує навколишній світ. Акустична конструкція відкритого типу забезпечує надходження зовнішнього звуку, завдяки чому можна контролювати навколишнє середовище та залишатися у безпеці на вулиці.

      Нековзкі гумові втулки тримають навушники на місці.

      Нековзкі гумові втулки тримають навушники на місці.

      C-подібні гумові вушні втулки тримають навушники ActionFit міцно у вухах, що дозволяє зосередитися лише на тренуванні.

      Бездротове з’єднання Bluetooth для тренувань без заплутування

      Бездротове з’єднання Bluetooth для тренувань без заплутування

      Технологія Bluetooth забезпечує бездротове відтворення музики без жодних проблем.

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Посилений кабель Kevlar® для максимальної надійності

      Навушники ActionFit створено для надійності та міцності. Їхній кабель із кевларом добре захищено від розривів і він може витримувати екстремальні умови й тренування.

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      Високоефективний звук допомагає рухатися вперед

      13,6-мм динаміки відтворюють високоефективний звук, сприяючи максимальній віддачі.

      Ідеальний варіант для будь-якого тренування завдяки захисту від поту IPX2

      Ідеальний варіант для будь-якого тренування завдяки захисту від поту IPX2

      Не бійтеся спітніти. Завдяки стандарту IPX2 можна потіти й тренуватися під дощем – волога не потраплятиме у навушники.

      Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

      Керуйте музикою і відповідайте на виклики під час тренувань

      Залишайтеся на зв’язку. Вбудований мікрофон та елементи керування доріжками дозволяють швидко та легко змінювати музику або відповідати на виклики під час тренувань.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Профілі Bluetooth
        • A2DP
        • AVRCP
        • HFP
        • HSP
        Версія Bluetooth
        4,1
        Максимальний діапазон
        До 10  м

      • Потужність

        Тип батареї
        Літій-полімерна
        Вага батареї
        2,5 г
        Тривалість відтворення музики
        4,5*  год.
        Можна заряджати
        Так
        Час очікування
        55* год.
        Час розмови
        4,5* год.

      • Звук

        Мембрана
        ПЕТ
        Опір
        32 Ом
        Тип магніту
        Неодимовий
        Максимальна вхідна потужність
        10 мВт
        Чутливість
        107 дБ
        Діаметр динаміків
        13,6 мм
        Звукова котушка
        Мідь
        Покращення звуку
        • Керування відлунням
        • Пониження шумів
        Акустична система
        • Напівзакрита
        • Закрита
        Частотна характеристика
        15–22 000  Гц
        Тип
        динамічний

      • Зручність

        Керування викликами
        • Відповідь на виклик/завершення виклику
        • Перемикання між викликом та музикою
        • Утримування виклику
        Регулятор гучності
        Так

      • Аксесуари

        Короткий посібник
        Короткий посібник
        USB-кабель
        У комплекті для заряджання
        Стабілізатор фіксації у вухах
        2 пари

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        0,278  кг
        Код GTIN
        1 69 51613 99182 1
        Висота
        13,3  см
        Довжина
        19  см
        Вага нетто
        0,09  кг
        Кількість споживчих комплектів
        3
        Вага тари
        0,188  кг
        Ширина
        11  см

      • Розміри упаковки

        Глибина
        3  см
        Код EAN
        69 51613 99182 4
        Вага брутто
        0,066  кг
        Висота
        17,5  см
        Вага нетто
        0,03  кг
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон
        Вага тари
        0,036  кг
        Тип розміщення на полиці
        Обидва
        Ширина
        9,5  см

      • Розміри виробу

        Глибина
        4  см
        Висота
        2  см
        Вага
        0,014  кг
        Ширина
        10  см

      • Конструкція

        Колір
        Тьмяний лаймовий і чорний

      • Внутрішня коробка

        Код GTIN
        2 69 51613 99182 8
        Кількість споживчих комплектів
        3

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