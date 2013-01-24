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Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійна посадка
Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух. Переглянути усі переваги
Надійна посадка
Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надійна посадка
Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух. Переглянути усі переваги
Навушники з кріпленням-гачком
Ціна магазину Philips
Усього:
15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
Завдяки акустично налаштованому повітряному каналу, який пришвидшує низькі тони, можна насолоджуватися фантастичним реалістичним та справді захоплюючим звучанням.
Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.
Це кріплення-гачок 3D м’яке та гнучке, тому воно залишається на місці, коли Ви займаєтесь своїми справами чи слухаєте музику в дорозі.
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли Ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Що б Ви не робили – бігали, катались на велосипеді чи активно проводили час – ці навушники залишаться у вухах.
Можна не сумніватися у тривалому терміні експлуатації, оскільки виріб виготовлено для активного використання і з міцних матеріалів.
Розміри виробу
Звук
Конструкція
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки