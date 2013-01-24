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    Навушники з кріпленням-гачком

    SHS3201/00
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно комфортні Надзвичайно комфортні Надзвичайно комфортні
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      Навушники з кріпленням-гачком

      SHS3201/00
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно комфортні

      Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники з кріпленням-гачком

      Надзвичайно комфортні

      Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух.

      Надзвичайно комфортні

      Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Навушники з кріпленням-гачком

      Надзвичайно комфортні

      Ці надзвичайно комфортні ергономічні навушники з кріпленням-гачком для активного використання доносять музику фантастичної якості прямо до вух.

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        Навушники з кріпленням-гачком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надзвичайно комфортні

        Гнучке кріплення-гачок підходить для усіх вух

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

        Канал для басів виділяє низькі тони для чіткого, реалістичного звуку

        Завдяки акустично налаштованому повітряному каналу, який пришвидшує низькі тони, можна насолоджуватися фантастичним реалістичним та справді захоплюючим звучанням.

        Найкраща у своєму класі ефективність та оптимальна якість звуку

        Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.

        Гнучке кріплення-гачок 3D забезпечує надійну фіксацію у всіх вухах

        Це кріплення-гачок 3D м’яке та гнучке, тому воно залишається на місці, коли Ви займаєтесь своїми справами чи слухаєте музику в дорозі.

        Навушники ергономічної форми покращують комфорт

        Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

        Контурне кріплення-гачок сприяє комфортнішому носінню та стійкості

        Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли Ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Залишаються у вухах, коли Ви рухаєтеся

        Що б Ви не робили – бігали, катались на велосипеді чи активно проводили час – ці навушники залишаться у вухах.

        Надзвичайно надійна конструкція подовжує термін експлуатації виробу

        Можна не сумніватися у тривалому терміні експлуатації, оскільки виріб виготовлено для активного використання і з міцних матеріалів.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Мембрана
          Майларовий купол
          Звукова котушка
          мідь
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Опір
          16  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          15  мВт
          Чутливість
          100  дБ
          Діаметр динаміків
          15  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, симетричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,481  кг
          Висота
          11,8  см
          Довжина
          18,4  см
          Вага нетто
          0,351  кг
          Вага тари
          0,13  кг
          Ширина
          18  см
          Код EAN
          87 10895 93704 7
          Кількість споживчих комплектів
          6

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,22  кг
          Висота
          14,7  см
          Довжина
          38  см
          Вага нетто
          0,264  кг
          Вага тари
          0,956  кг
          Ширина
          21  см
          Код EAN
          87 10895 93703 0
          Кількість споживчих комплектів
          12

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,4  см
          Вага брутто
          0,058  кг
          Висота
          17,5  см
          Вага нетто
          0,022  кг
          Вага тари
          0,036  кг
          Ширина
          9,9  см
          Код EAN
          87 10895 93702 3
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

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