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    Навушники з мікрофоном і кріпленням-гачком

    SHS3305BK/10
    Загальна оцінка / 5
    • Надійна посадка Надійна посадка Надійна посадка
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      Навушники з мікрофоном і кріпленням-гачком

      SHS3305BK/10
      Загальна оцінка / 5

      Надійна посадка

      Ці ергономічні навушники з кріпленням-гачком є ультракомфортні для активного використання та забезпечують фантастичну якість відтворення музики безпосередньо у Ваші вуха. Вбудований мікрофон чітко передає Ваш голос. Переглянути усі переваги

      Навушники з мікрофоном і кріпленням-гачком

      Надійна посадка

      Ці ергономічні навушники з кріпленням-гачком є ультракомфортні для активного використання та забезпечують фантастичну якість відтворення музики безпосередньо у Ваші вуха. Вбудований мікрофон чітко передає Ваш голос. Переглянути усі переваги

      Надійна посадка

      Ці ергономічні навушники з кріпленням-гачком є ультракомфортні для активного використання та забезпечують фантастичну якість відтворення музики безпосередньо у Ваші вуха. Вбудований мікрофон чітко передає Ваш голос. Переглянути усі переваги

      Навушники з мікрофоном і кріпленням-гачком

      Надійна посадка

      Ці ергономічні навушники з кріпленням-гачком є ультракомфортні для активного використання та забезпечують фантастичну якість відтворення музики безпосередньо у Ваші вуха. Вбудований мікрофон чітко передає Ваш голос. Переглянути усі переваги

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        Навушники з мікрофоном і кріпленням-гачком

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Надійна посадка

        Гнучке кріплення-гачок підходить для усіх вух

        • 15-мм динаміки/відкритого типу
        • Кріплення-гачок
        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

        15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

        Вбудований мікрофон та кнопка виклику

        Вбудований мікрофон та кнопка виклику

        Завдяки вбудованому мікрофону та кнопці виклику цю гарнітуру Philips можна використовувати для відтворення музики та викликів із мобільного телефону. Здійснюйте виклики в режимі "вільні руки", легко приймаючи та завершуючи виклики з гарнітури.

        Канал для басів виділяє низькі тони для чіткого, реалістичного звуку

        Завдяки акустично налаштованому повітряному каналу, який пришвидшує низькі тони, можна насолоджуватися фантастичним реалістичним та справді захоплюючим звучанням.

        Найкраща у своєму класі ефективність та оптимальна якість звуку

        Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.

        Гнучке кріплення-гачок 3D забезпечує надійну фіксацію у всіх вухах

        Це кріплення-гачок 3D м’яке та гнучке, тому воно залишається на місці, коли Ви займаєтесь своїми справами чи слухаєте музику в дорозі.

        Навушники ергономічної форми покращують комфорт

        Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

        Контурне кріплення-гачок сприяє комфортнішому носінню та стійкості

        Кріплення-гачок залишається за вухом навіть тоді, коли Ви в русі, що забезпечує комфортну посадку навушників та чудове звучання. Доторкається до зовнішньої сторони вух і кріпить навушники до них.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Залишаються у вухах, коли Ви рухаєтеся

        Що б Ви не робили – бігали, катались на велосипеді чи активно проводили час – ці навушники залишаться у вухах.

        Надзвичайно надійна конструкція подовжує термін експлуатації виробу

        Можна не сумніватися у тривалому терміні експлуатації, оскільки виріб виготовлено для активного використання і з міцних матеріалів.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Мембрана
          Майларовий купол
          Тип магніту
          Неодимовий
          Тип
          Динаміка
          Звукова котушка
          мідь
          Частотна характеристика
          20–20 000  Гц
          Чутливість
          100  дБ
          Діаметр динаміків
          15  мм
          Максимальна вхідна потужність
          5  мВт
          Опір
          16  Ом

        • Під'єднання

          Тип кабелю
          Безкиснева мідь
          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, асиметричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          хромоване
          Мікрофон
          Вбудований мікрофон

        • Зручність

          Стиль носіння
          Кріплення-гачок

        • Конструкція

          Колір
          Чорний

        • Внутрішня коробка

          Вага брутто
          0,1812  кг
          Висота
          11  см
          Довжина
          18,2  см
          Вага нетто
          0,0525  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,1287  кг
          Ширина
          8,6  см
          Код GTIN
          2 69 51613 99202 3

        • Зовнішня коробка

          Вага брутто
          1,68  кг
          Висота
          23,2  см
          Довжина
          35,4  см
          Вага нетто
          0,42  кг
          Кількість споживчих комплектів
          24
          Вага тари
          1,26  кг
          Ширина
          19,2  см
          Код GTIN
          1 69 51613 99202 6

        • Розміри упаковки

          Глибина
          2,6  см
          Вага брутто
          0,047  кг
          Висота
          17  см
          Вага нетто
          0,0175  кг
          Кількість виробів
          1
          Вага тари
          0,0295  кг
          Ширина
          9,5  см
          Код EAN
          69 51613 99202 9

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