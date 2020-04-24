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Навушники з мікрофоном і кріпленням-гачком

SHS3305BK/10

4.5

| (2) Відгуки | 100% рекомендують цей виріб

Надійна посадка

Ці ергономічні навушники з кріпленням-гачком є ультракомфортні для активного використання та забезпечують фантастичну якість відтворення музики безпосередньо у Ваші вуха. Вбудований мікрофон чітко передає Ваш голос.

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Гнучке кріплення-гачок підходить для усіх вух

Надійна посадка

  • 15-мм динаміки/відкритого типу

  • Кріплення-гачок

15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

15-мм динамік оптимізує комфортне носіння

15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.

Навушники ергономічної форми покращують комфорт

Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

Гнучке кріплення-гачок 3D забезпечує надійну фіксацію у всіх вухах

Це кріплення-гачок 3D м’яке та гнучке, тому воно залишається на місці, коли Ви займаєтесь своїми справами чи слухаєте музику в дорозі.

Технічні характеристики

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Відгуки

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4.5

з 5

2

Відгуки

100%

рекомендують цей виріб

3
2
1

24/04/2020

Polska

Polska

Polecam

Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam

Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

14/04/2020

Polska

Polska

bardzo dobre

sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.

Плюси

spasowane elementy

Мінуси

gumki

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Дата використання 2019-12-14

Так, я рекомендую цей продукт

Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon

Дата використання 2019-12-14

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