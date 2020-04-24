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Більше не доступний
SHS3305BK/10
Надійна посадка
Ці ергономічні навушники з кріпленням-гачком є ультракомфортні для активного використання та забезпечують фантастичну якість відтворення музики безпосередньо у Ваші вуха. Вбудований мікрофон чітко передає Ваш голос.
15-мм динаміки/відкритого типу
Кріплення-гачок
15-мм динамік має ідеальний розмір для приємного прослуховування – він достатньо малий для оптимального комфортного носіння та достатньо великий для чіткого звуку без спотворення.
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
Це кріплення-гачок 3D м’яке та гнучке, тому воно залишається на місці, коли Ви займаєтесь своїми справами чи слухаєте музику в дорозі.
4.5
з 5
2
Відгуки
100%
рекомендують цей виріб
Olciaaaa26
24/04/2020
Polska
Polecam
Bardzo fajne słuchawki. Super dźwięk. Jakość wykonania bardzo zadowalająca. Poza tym dobrze trzymają się ucha. Polecam
Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Konrad 12345
14/04/2020
Polska
bardzo dobre
sprawdzają się jako słuchawki w podroży do posłuchania muzyki, konkretnie wzmocnionej przez dobry, ale nie za nachalny bass.
Плюси
spasowane elementy
Мінуси
gumki
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Дата використання 2019-12-14
Так, я рекомендую цей продукт
Цей відгук про SHS3305BK Słuchawki z nakładkami na uszy wyposażone w mikrofon
Дата використання 2019-12-14