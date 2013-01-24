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Збалансований звук
Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збалансований звук
Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами.
Збалансований звук
Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Збалансований звук
Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами.
Навушники із шийною дугою
Ціна магазину Philips
Усього:
32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.
Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Звук
Під'єднання
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка
Розміри упаковки