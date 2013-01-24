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    Навушники із шийною дугою

    SHS390/10
    Загальна оцінка / 5
    • Збалансований звук Збалансований звук Збалансований звук
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      Навушники із шийною дугою

      SHS390/10
      Загальна оцінка / 5

      Збалансований звук

      Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами. Переглянути усі переваги

      Збалансований звук

      Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

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      Збалансований звук

      Навушники із шийною дугою з динамічними низькими частотами. Переглянути усі переваги

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        Навушники із шийною дугою

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Збалансований звук

        контурна шийна дуга для хорошої фіксації

        • Чорно-білі

        32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

        32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Амбушури сприяють комфортному носінню і відтворенню низьких частот

        Спеціальна форма та розкішні матеріали, які використовуються для амбушурів цих навушників Philips, забезпечують ідеальне прилягання для максимального комфорту. Вони запобігають втраті звуку та покращують відтворення низьких частот. Амбушури мають форму, що ідеально вирівнюється з ділянкою навколо вуха.

        Односторонній кабель зменшує заплутування кабелів та підвищує комфорт

        Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Технічні характеристики

        • Розміри виробу

          Ширина
          12  см
          Висота
          15  см
          Глибина
          5,5  см
          Вага
          0,047  кг

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Мембрана
          Майларовий купол
          Звукова котушка
          мідь
          Частотна характеристика
          12–22 000  Гц
          Опір
          24  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          102  дБ
          Діаметр динаміків
          32  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          два паралельні дроти, асиметричне
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          нікельоване
          Тип кабелю
          мідь

        • Розміри упаковки

          Тип розміщення на полиці
          Обидва
          Глибина
          6  см
          Вага брутто
          0,135  кг
          Висота
          19,5  см
          Вага нетто
          0,047  кг
          Вага тари
          0,088  кг
          Ширина
          19,5  см
          Код EAN
          87 12581 53104 1
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        • Зовнішня коробка

          Код EAN
          87 12581 53963 4
          Вага брутто
          0,586  кг
          Висота
          21,1  см
          Довжина
          20,4  см
          Вага нетто
          0,141  кг
          Кількість споживчих комплектів
          3
          Вага тари
          0,445  кг
          Ширина
          19,3  см

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