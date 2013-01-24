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Додаткові баси
Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.
Додаткові баси
Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Додаткові баси
Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.
Навушники із шийною дугою
Ціна магазину Philips
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32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.
Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.
Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.
Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.
Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.
Ультрам’який матеріал, який гарантує відчуття м’якості в разі дотику до шкіри для максимально комфортного носіння.
Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.
Навушники можна компактно складати, що дозволяє легко покласти їх у дорожню сумку.
М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.
Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.
Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.
Звук
Під'єднання
Розміри упаковки
Зовнішня коробка
Внутрішня коробка