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    Навушники із шийною дугою

    SHS8200/00
    Загальна оцінка / 5
    • Додаткові баси Додаткові баси Додаткові баси
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      Навушники із шийною дугою

      SHS8200/00
      Загальна оцінка / 5

      Додаткові баси

      Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

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      Навушники із шийною дугою

      Додаткові баси

      Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.

      Додаткові баси

      Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Знайти подібні вироби

      Навушники із шийною дугою

      Додаткові баси

      Великі 32-мм динаміки та отвори функції Bass Beat створюють дивовижний звук із потужними низькими частотами, а ультрапласку складану шийну дугу легко зберігати та носити.

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        Навушники із шийною дугою

        Ціна магазину Philips

        Усього:

        Додаткові баси

        Надзвичайно компактно складаються для плаского зберігання

        32-мм динамік забезпечує високоефективний звук

        32-мм динамік – це компактний, проте потужний елемент для відтворення звуку без спотворення з будь-якою вхідною потужністю.

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання

        Отвори Bass Beat забезпечують рух повітря для кращого звучання з насиченими низькими частотами.

        Неодимові магніти покращують низькі частоти та чутливість

        Неодим – найкращий матеріал для створення потужного магнітного поля для кращої чутливості звукової котушки, відтворення низьких частот та вищої загальної якості звуку.

        Найкраща у своєму класі ефективність та оптимальна якість звуку

        Акустично налаштована конструкція та високоякісні динаміки забезпечують найкраще у своєму класі аудіо.

        Позолочений штекер 24k забезпечує надзвичайно надійне з’єднання

        Будьте певні, що вишукане металеве золотисте покриття на штекері забезпечить надійніше з’єднання для кращої якості звуку.

        Ультрам’яка тканина для максимально комфортного носіння

        Ультрам’який матеріал, який гарантує відчуття м’якості в разі дотику до шкіри для максимально комфортного носіння.

        Навушники ергономічної форми покращують комфорт

        Ці навушники розроблено відповідно до форми вуха для додаткового комфорту та більшого задоволення під час довшого прослуховування.

        Легке розміщення у дорожній сумці у складеному вигляді

        Навушники можна компактно складати, що дозволяє легко покласти їх у дорожню сумку.

        Міцне під'єднання кабелю додає надійності

        М’яка пластикова частина на амбушурі зменшує натяг кабелю, захищає з’єднання і запобігає пошкодженню через багаторазове згинання.

        Односторонній кабель зменшує заплутування кабелів та підвищує комфорт

        Кабель зручно під’єднано лише до однієї сторони, що значно зменшує ризик заплутування і спрощує намотування кабелю для зберігання.

        Кабель довжиною 1,2 м ідеально підходить для використання за межами приміщення

        Ідеальна довжина кабелю для свободи розміщення аудіопристрою у будь-якому місці.

        Технічні характеристики

        • Звук

          Акустична система
          відкрита
          Тип магніту
          Неодимовий
          Звукова котушка
          CCAW
          Мембрана
          Майларовий купол
          Частотна характеристика
          12–24 000  Гц
          Опір
          24  Ом
          Максимальна вхідна потужність
          100  мВт
          Чутливість
          106  дБ
          Діаметр динаміків
          32  мм
          Тип
          Динаміка

        • Під'єднання

          Під’єднання кабелю
          одностороннє
          Довжина кабелю
          1,2  м
          Конектор
          3,5  мм
          Покриття конектора
          позолочене
          Тип кабелю
          Безкиснева мідь

        • Розміри упаковки

          Висота
          23,2  см
          Ширина
          12,5  см
          Глибина
          3,2  см
          Вага нетто
          0,056  кг
          Вага брутто
          0,14  кг
          Вага тари
          0,084  кг
          Код EAN
          87 10895 93689 7
          Кількість виробів
          1
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          51  см
          Ширина
          30  см
          Висота
          56  см
          Вага нетто
          8,72  кг
          Вага брутто
          9,4  кг
          Вага тари
          0,68  кг
          Код EAN
          87 10895 93691 0
          Кількість споживчих комплектів
          48

        • Внутрішня коробка

          Довжина
          24  см
          Ширина
          13,5  см
          Висота
          26  см
          Вага нетто
          0,84  кг
          Вага брутто
          1,09  кг
          Вага тари
          0,25  кг
          Код EAN
          87 10895 93690 3
          Кількість споживчих комплектів
          6

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