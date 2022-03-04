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Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління
Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги
Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління
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Леза NanoTech Dual Precision роблять до 165,000 зрізувань на хвилину й забезпечують надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри. Зміцнені наночастинками 72 леза, які самі заточуються і тепер оснащені системою Guide & Cut, мають надзвичайно міцні й довговічні гострі краї для завжди бездоганної ретельності.
Наше найкраще захисне покриття знаходиться між головками бритви та шкірою. Воно виготовлене з 500,000 мікротехнологічних кульок із гідрофільними властивостями на квадратний сантиметр, що забезпечує більш гладке ковзання по шкірі на 50%* для максимального комфорту шкіри.
Повністю гнучкі головки бритви підлаштовуються до контурів обличчя, видаляючи волосся навіть у найскладніших місцях. Результат — виключно гладке та комфортне гоління.
Максимум обертань для максимальної ефективності. Удосконалений цифровий двигун Philips забезпечує точне гоління незалежно від контуру обличчя чи густоти волосся.
Електробритва має розумний датчик волосся на обличчі, який зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.
Регулюйте швидкість бритви і персоналізуйте процедуру гоління відповідно до вашої шкіри та уподобань.
Потужний картридж для очищення, який у 10 разів ефективніший за очищення водою****, ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Використовуйте його для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.
Підключення шнурів у вологих місцях відійшло в минуле. Просто покладіть бездротову електробритву на зарядний килимок Qi для бездротового заряджання.
Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.
Видаляє волосся в носі та вухах. Технологія ProtecTrim у поєднанні зі спеціальним кутом нахилу тримера забезпечує легке та комфортне підстригання.
Бритва S9000 Prestige акуратно запакована у якісний футляр для зберігання із зарядним килимком Qi та аксесуарами. Ідеально підходить для подорожей або безпечного зберігання, коли ви нею не користуєтеся.
Чистьте електричну бритву одним натисненням кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.
Заряджайте бритву за одну годину. Потужна літій-іонна батарея забезпечує потужність бритви рік за роком.
Безпечний для шкіри та легкий у використанні точний тример SmartClick надає вусам і бакенбардам додаткової виразності.
Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: — 3-цифровий (%) індикатор батареї; — індикатор чищення; — індикатор низького заряду батареї; — індикатор заміни бритвених головок; — індикатор блокування для транспортування
Аксесуари
Обслуговування
Довговічність
CC12/50
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