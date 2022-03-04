Умови пошуку

UK
RU
1
0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Shaver S9000 Prestige

    Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

    SP9883/36
    Загальна оцінка / 5
    • Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління
      -{discount-value}

      Shaver S9000 Prestige Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

      SP9883/36
      Загальна оцінка / 5

      Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління

      Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги

      Shaver S9000 Prestige Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

      Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління

      Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги

      Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління

      Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги

      Shaver S9000 Prestige Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

      Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління

      Насолоджуйтеся неймовірно гладким і ретельним голінням навіть 7-денної бороди за допомогою бритви Philips S9000 Prestige. Завдяки технології SkinIQ бритва визначає вашу шкіру й адаптується до неї для забезпечення гоління, про яке ви завжди мріяли. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Дивитись всі аксесуари
        Shaver S9000 Prestige

        Shaver S9000 Prestige

        Електробритва серії 9000, вологе/сухе гоління

        - {discount-value}

        Усього:

        Надзвичайно ретельне й неймовірно дбайливе гоління

        з технологією SkinIQ

        • Леза NanoTech Dual Precision
        • Покриття Hydro SkinGlide
        • Система підвіски Ultraflex
        • Верхній цифровий двигун
        • Строк служби двигуна та батареї 7 років
        Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

        Леза з надзвичайно міцними та гострими краями для максимально ретельного гоління

        Леза NanoTech Dual Precision роблять до 165,000 зрізувань на хвилину й забезпечують надзвичайно ретельні результати на рівні шкіри. Зміцнені наночастинками 72 леза, які самі заточуються і тепер оснащені системою Guide & Cut, мають надзвичайно міцні й довговічні гострі краї для завжди бездоганної ретельності.

        Наше найкраще покриття розроблено для максимального комфорту для шкіри

        Наше найкраще покриття розроблено для максимального комфорту для шкіри

        Наше найкраще захисне покриття знаходиться між головками бритви та шкірою. Воно виготовлене з 500,000 мікротехнологічних кульок із гідрофільними властивостями на квадратний сантиметр, що забезпечує більш гладке ковзання по шкірі на 50%* для максимального комфорту шкіри.

        Підлаштовуються до контурів обличчя для видалення волосся в найскладніших місцях

        Підлаштовуються до контурів обличчя для видалення волосся в найскладніших місцях

        Повністю гнучкі головки бритви підлаштовуються до контурів обличчя, видаляючи волосся навіть у найскладніших місцях. Результат — виключно гладке та комфортне гоління.

        Високошвидкісне гоління

        Високошвидкісне гоління

        Максимум обертань для максимальної ефективності. Удосконалений цифровий двигун Philips забезпечує точне гоління незалежно від контуру обличчя чи густоти волосся.

        Бритва з потужністю для приборкання борід

        Бритва з потужністю для приборкання борід

        Електробритва має розумний датчик волосся на обличчі, який зчитує інформацію про густоту волосся 500 разів на секунду. Технологія автоматично адаптує потужність для легкого та лагідного гоління.

        Персоналізація гоління

        Персоналізація гоління

        Регулюйте швидкість бритви і персоналізуйте процедуру гоління відповідно до вашої шкіри та уподобань.

        Потужний картридж для очищення для догляду та гігієни

        Потужний картридж для очищення для догляду та гігієни

        Потужний картридж для очищення, який у 10 разів ефективніший за очищення водою****, ретельно очищає і змащує бритву лише за 1 хвилину, забезпечуючи найкращу роботу довше. Використовуйте його для підтримання роботи бритви та підвищення рівня гігієни.

        Зручне бездротове заряджання

        Зручне бездротове заряджання

        Підключення шнурів у вологих місцях відійшло в минуле. Просто покладіть бездротову електробритву на зарядний килимок Qi для бездротового заряджання.

        На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

        На вибір комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління

        Бритву для вологого та сухого гоління можна використовувати відповідно до ваших уподобань. Насолоджуйтеся зручним сухим чи освіжаючим вологим голінням за допомогою улюбленого гелю або пінки.

        Тример для волосся в носі та вухах

        Тример для волосся в носі та вухах

        Видаляє волосся в носі та вухах. Технологія ProtecTrim у поєднанні зі спеціальним кутом нахилу тримера забезпечує легке та комфортне підстригання.

        Усе впорядковано й захищено

        Усе впорядковано й захищено

        Бритва S9000 Prestige акуратно запакована у якісний футляр для зберігання із зарядним килимком Qi та аксесуарами. Ідеально підходить для подорожей або безпечного зберігання, коли ви нею не користуєтеся.

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Відкривається одним натисканням для легкого чищення

        Чистьте електричну бритву одним натисненням кнопки. Просто відкрийте бритвену головку і сполосніть водою.

        Повністю заряджайте бритву за одну годину

        Повністю заряджайте бритву за одну годину

        Заряджайте бритву за одну годину. Потужна літій-іонна батарея забезпечує потужність бритви рік за роком.

        Підстригання вусів та бакенбардів

        Безпечний для шкіри та легкий у використанні точний тример SmartClick надає вусам і бакенбардам додаткової виразності.

        Цифровий дисплей з інтуїтивними піктограмами для зручності та простоти

        Інтуїтивний дисплей відображає потрібну інформацію, забезпечуючи можливість максимально ефективного використання бритви: — 3-цифровий (%) індикатор батареї; — індикатор чищення; — індикатор низького заряду батареї; — індикатор заміни бритвених головок; — індикатор блокування для транспортування

        Технічні характеристики

        • Аксесуари

          SmartClick
          • Тример для носа
          • Точний тример
          Повторення контурів
          Система підвіски Ultraflex
          Тип батареї
          Літій-іонна
          Дисплей
          Індикатор % рівня заряду батареї
          Футляр
          Преміальний футляр
          Час роботи
          60 хвилин
          Ручка
          Ергономічна ручка та використання
          Система гоління
          • Леза NanoTech Dual Precision
          • Покриття Hydro SkinGlide
          Сухе та вологе використання
          Для вологого і сухого використання
          Завершення
          Непідвладна часу елегантність
          Колір
          Біло-кремовий із золотом
          Чищення
          • Quick Clean Pod без кабелів
          • Відкривається одним натисканням
          • Можна мити повністю
          Заряджання
          • Зарядний килимок Qi
          • 3 год повне заряджання
          • 18 хв швидке заряджання
          Технологія SkinIQ
          • Верхній цифровий двигун
          • Датчик адаптації потужності
          • Налаштування власного комфорту гоління
          Quick Clean Pod
          • Так
          • 1 картридж у комплекті

        • Обслуговування

          2 роки гарантії
          Так
          Запасна головка
          Заміняйте кожні 2 роки на SH91

        • Довговічність

          Строк служби двигуна та батареї 7 років
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Знайти запасну частину або аксесуар

        Перейти до частин та аксесуарів

        Аксесуари

        Дивитись всі аксесуари

          Рекомендовані вироби

            Вироби, які Ви нещодавно переглядали

              Відгуки

              Оцініть цей продукт першим

              • Порівняно з матеріалом без покриття
              • * Порівняно з брудом після використання засобу для чищення та води в картриджі

              Способи оплати:

              Оплата при отриманні товару

              Швидкі посилання:

              Часті запитання
              Правила та умови
              Знайти замовлення
              Про Philips

              Продавцем інтернет-магазину є:

              ТОВ «Філіпс Україна»
              03038, Україна, м. Київ, вул. М. Грінченка, 2/1
              Код ЄДРПОУ 33 74 40 42

              © Koninklijke Philips N.V., 2004–2023. Усі права захищені.

              Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.