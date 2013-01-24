Візьміть, вставте, зарядіть
Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Візьміть, вставте, зарядіть
Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.
Візьміть, вставте, зарядіть
Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Візьміть, вставте, зарядіть
Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.
Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Просто підключіть відповідний адаптер до електромережі в будь-якому місці й під’єднайте його безпосередньо до нетбука без жодного відповідного налаштування живлення.
Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips не лише поміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї. У сумці для нетбука Philips є спеціальна кишеня для перенесення адаптера джерела живлення нетбука і багато відділень для аксесуарів.
Завдяки можливості змотування можна регулювати довжину кабелю залежно від потреб (до 3 м). Крім того, кабель можна зберігати всередині виробу для найкращої портативності.
Завдяки універсальному дизайну "кабелю та адаптера джерела живлення" портативний адаптер для нетбука можна носити із собою.
Аксесуари
Під'єднання
Вхідна потужність
Сумісність
Вихідна потужність