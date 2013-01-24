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Портативний адаптер джерела живлення для нетбука

SPJ5100/10
  • Візьміть, вставте, зарядіть Візьміть, вставте, зарядіть Візьміть, вставте, зарядіть
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    Портативний адаптер джерела живлення для нетбука

    SPJ5100/10

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Портативний адаптер джерела живлення для нетбука

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Портативний адаптер джерела живлення для нетбука

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї.

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      Автоматичне налаштування напруги для нетбуків

      Нетбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Просто підключіть відповідний адаптер до електромережі в будь-якому місці й під’єднайте його безпосередньо до нетбука без жодного відповідного налаштування живлення.

      Ідеально поміститься у сумці для нетбука Philips

      Ідеально поміститься у сумці для нетбука Philips

      Портативний адаптер джерела живлення для нетбука Philips не лише поміщається у сумці для нетбука, а й ідеально підходить для неї. У сумці для нетбука Philips є спеціальна кишеня для перенесення адаптера джерела живлення нетбука і багато відділень для аксесуарів.

      Кабель, що змотується, для налаштування довжини

      Кабель, що змотується, для налаштування довжини

      Завдяки можливості змотування можна регулювати довжину кабелю залежно від потреб (до 3 м). Крім того, кабель можна зберігати всередині виробу для найкращої портативності.

      Зручно поміститься у Вашій сумці для нетбука

      Завдяки універсальному дизайну "кабелю та адаптера джерела живлення" портативний адаптер для нетбука можна носити із собою.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        Короткий посібник зі встановлення
        Штекер адаптера
        Штекери сумісні з більшістю марок нетбуків
        Кабелі
        Кабелі змінного та постійного струму, що змотуються

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        до 3 метрів

      • Вхідна потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Сумісність

        Acer Aspire one
        AOD150, A110, A150, D150, D250, Pro531 та 751
        Asus
        N10
        Asus Eee PC
        900, 901, 904, 1000, 1002, S101, T91 та MK90
        Asus Seashell
        1005, 1008 та 1101
        BenQ Joybook
        U101, U102, U103, U121 та U131
        Compaq Mini
        700, 702 та 730
        Dell Inspiron Mini
        серії 9, 9n, 910, 10, 10V та 12
        Fujitsu
        M1010 та M2010
        Gigabyte
        M912, M1022, S1024 та T1028
        HP Mini
        110, 1000, 1010, 1014, 1019, 1035, 1100 та 1120
        HP Mini Note
        2133, 2140 та 5101
        Kohjinsha
        серії SA1F00 та SH811
        Lenovo IdealPad
        S9, 10, 10-2 та 12
        LG Xnote
        X100, X110, X120 та X130
        MSI Wind NB
        U90, U100 та U115
        Samsung
        NC10, NC20, N110, N120, N130, N140, N310 та N510
        Toshiba
        NB100, NB105 та NB200

      • Вихідна потужність

        Струм
        2500 мА, 2100 мА (макс.)
        Потужність
        макс. 40 Вт
        Напруга
        10,5 В, 12 В, 19 В

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          • Щоб вибрати відповідний штекер, див. список зі штекерами на корпусі штекера, у короткому посібнику (таблиця специфікацій штекерів для нетбука), у брошурі з інструкціями або на веб-сайт www.philips.com (пошук > SPJ5100).
          • Для запобігання ушкодженням нетбука вибирайте штекер, сумісний із відповідною моделлю нетбука.
          • Виробник не несе відповідальності за непряме пошкодження цього пристрою (SPJ5100) внаслідок неналежного використання.

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