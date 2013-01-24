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Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука

SPJ7100/10
  • Візьміть, вставте, зарядіть Візьміть, вставте, зарядіть Візьміть, вставте, зарядіть
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    Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука

    SPJ7100/10

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Знайти подібні вироби

    Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука

    Візьміть, вставте, зарядіть

    Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.

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      з автоматичним вибором напруги

      Автовибір напруги

      Автовибір напруги

      Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Просто підключіть відповідний адаптер до електромережі в будь-якому місці й під’єднайте його безпосередньо до ноутбука без жодного відповідного налаштування живлення.

      Поміститься у сумці для ноутбука

      Поміститься у сумці для ноутбука

      Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips не лише поміщається у сумці для ноутбука, а й ідеально підходить для неї. У сумці для ноутбука Philips є спеціальна кишеня для перенесення адаптера джерела живлення ноутбука і багато відділень для аксесуарів.

      Кабель, що змотується, для налаштування довжини

      Кабель, що змотується, для налаштування довжини

      Завдяки можливості змотування можна регулювати довжину кабелю залежно від потреб (до 3 м). Крім того, кабель можна зберігати всередині виробу для найкращої портативності.

      Універсальні конектори підходять для більшості ноутбуків

      Універсальні конектори підходять для більшості ноутбуків

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        Штекер адаптера
        Штекери сумісні з більшістю марок ноутбуків
        Кабелі
        Кабелі змінного та постійного струму, що змотуються
        Аксесуари в комплекті
        Короткий посібник зі встановлення

      • Під'єднання

        Довжина кабелю
        до 3 метрів

      • Вхідна потужність

        Напруга
        100–240 В

      • Сумісність

        Acer
        Aspire, Aspire timeline, Extensa, Ferrari, TravelMate, TravelMate timeline
        Asus
        Business, Multimedia entertainment, Special edition VX1,Superior mobility, Versatile performance
        Dell
        Adamo, Inspiron, Latitude, Precision, Studio, Vostro, XPS
        Fujitsu
        Lifebook 700, Lifebook P, Lifebook T, Stylistic
        HP
        Compaq, Compaq Presario, Elitebook, Envy, Mini, Pavilion dm1/dm3/dv2/dv6, Probook, Touchsmart
        Lenovo
        B450, G450, IdeaPad U, ThinkPad Edge, ThinkPad X
        MSI
        Classic, Entertainment, Wind netbook
        Toshiba
        Portege, Satellite, Satellite Pro
        Sony
        VGN-G, VGN-TT, VGN-TX, VGN-TZ
        Samsung
        P, Q, R, X

      • Вихідна потужність

        Струм
        3420 мА, 4100 мА
        Напруга
        16 В, 19 В
        Потужність
        Макс. 65 Вт

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          • Щоб вибрати відповідний штекер, див. відповідний список на корпусі штекера, у короткому посібнику (таблиця специфікацій штекерів для ноутбука), у брошурі з інструкціями або на веб-сайт www.philips.com (пошук > SPJ7100).
          • Для запобігання ушкодженням ноутбука вибирайте штекер, сумісний із відповідною моделлю ноутбука.
          • Цей вибір призначено для продажу лише за межами США

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