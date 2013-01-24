Візьміть, вставте, зарядіть
Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Візьміть, вставте, зарядіть
Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.
Візьміть, вставте, зарядіть
Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Візьміть, вставте, зарядіть
Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Він не лише вміщається у сумці для ноутбука Philips, а й ідеально підходить для неї.
Ноутбук потрібно постійно заряджати. Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips дозволяє робити це в будь-якому місці. Просто підключіть відповідний адаптер до електромережі в будь-якому місці й під’єднайте його безпосередньо до ноутбука без жодного відповідного налаштування живлення.
Портативний адаптер джерела живлення для ноутбука Philips не лише поміщається у сумці для ноутбука, а й ідеально підходить для неї. У сумці для ноутбука Philips є спеціальна кишеня для перенесення адаптера джерела живлення ноутбука і багато відділень для аксесуарів.
Завдяки можливості змотування можна регулювати довжину кабелю залежно від потреб (до 3 м). Крім того, кабель можна зберігати всередині виробу для найкращої портативності.
Універсальні конектори підходять для більшості ноутбуків
Аксесуари
Під'єднання
Вхідна потужність
Сумісність
Вихідна потужність