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Бездротова миша для ноутбука

SPM6800/10
  • Я бездротова Я бездротова Я бездротова
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    Mac

    Бездротова миша для ноутбука

    SPM6800/10

    Я бездротова

    Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Бездротова миша для ноутбука

    Я бездротова

    Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

    Я бездротова

    Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Бездротова миша для ноутбука

    Я бездротова

    Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

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      Бездротова миша для ноутбука

      Бездротова миша для ноутбука

      Усього:

      Я бездротова

      Справді просто

      • бездротова
      Бездротове з’єднання без перешкод 2,4 ГГц

      Бездротове з’єднання без перешкод 2,4 ГГц

      Виріб підключається за допомогою надійного бездротового рішення

      Апаратний ключ Nano Dongle тривалого зберігання

      Апаратний ключ Nano Dongle тривалого зберігання

      Апаратний ключ невеликий, тому його можна зберігати всередині виробу. Його також можна залишити в USB-роз’ємі.

      Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

      Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

      Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

      Високоефективна світлодіодна оптика гарантує точний контроль

      Високоефективна світлодіодна оптика гарантує точний контроль

      Оптична технологія Philips забезпечує високу точність та швидкість відповіді. Мишу можна використовувати на більшості поверхонь, зокрема дереві, пластику чи папері.

      Сумісність із MAC та ПК

      Сумісність із MAC та ПК

      Зручне коліщатко прокрутки

      Користувач може легко прокручувати вгору та вниз лише одним пальцем.

      Дорожній футляр можна використовувати як засіб для очищення екрана

      Футляр призначено не лише для зберігання – його можна використовувати як засіб для очищення екрана від бруду.

      Технічні характеристики

      • Під'єднання

        Бездротове
        Так
        Функція Plug & Play
        Так
        Інтерфейс
        • USB 1.1
        • USB 2.0

      • Датчик

        Чутливість миші
        1200 точок/дюйм
        Оптичний
        Так

      • Керування

        Коліщатко прокручування
        Так

      • Потужність

        Кількість батарей
        2
        Тип батареї
        AA

      • Аксесуари

        Аксесуари в комплекті
        • 2 батареї AA
        • Інструкції/посібник користувача
        Футляр
        Дорожній футляр можна використовувати як засіб для очищення екрана

      • Екологічні специфікації

        Режим очікування з економією енергії
        Так
        Декларація щодо заборонених для використання речовин
        • Виробник
        • Упаковка
        Пакувальний матеріал
        RPET

      • Вимоги до системи

        Mac OS
        Mac OS X 10.2.8 та новіша версія
        Операційна система
        • Microsoft Windows 2000
        • Microsoft Windows ME
        • Microsoft Windows Vista
        • Microsoft Windows XP
        • Windows 7
        USB
        Вільний USB-роз’єм

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Футляр
      • 2 батареї AA
      • Посібник користувача

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      Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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          • Ресурс батареї вказано приблизно і він може залежати від умов використання пристрою. Щоб подовжити ресурс роботи від батареї, слід налаштувати мінімальну яскравість РК-підсвітки, користуватися навушниками (а не вбудованими гучномовцями) і слухати звук із середнім рівнем гучності, а також використовувати виріб за кімнатної температури.
          • Логотип Windows є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.
          • Mac та логотип Mac є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у Сполучених Штатах та інших країнах.

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