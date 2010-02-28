Інші елементи комплектації
- Футляр
- 2 батареї AA
- Посібник користувача
Я бездротова
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Я бездротова
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
Я бездротова
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Я бездротова
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
Бездротова миша для ноутбука
Усього:
Виріб підключається за допомогою надійного бездротового рішення
Апаратний ключ невеликий, тому його можна зберігати всередині виробу. Його також можна залишити в USB-роз’ємі.
Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.
Оптична технологія Philips забезпечує високу точність та швидкість відповіді. Мишу можна використовувати на більшості поверхонь, зокрема дереві, пластику чи папері.
Користувач може легко прокручувати вгору та вниз лише одним пальцем.
Футляр призначено не лише для зберігання – його можна використовувати як засіб для очищення екрана від бруду.
Під'єднання
Датчик
Керування
Потужність
Аксесуари
Екологічні специфікації
Вимоги до системи