Інші елементи комплектації
- 2 батареї AA
- Футляр
- Посібник користувача
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Підтримка бездротової технології Bluetooth
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримка бездротової технології Bluetooth
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
Підтримка бездротової технології Bluetooth
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Підтримка бездротової технології Bluetooth
Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги
Миша з бездротовою технологією Bluetooth
Ціна магазину Philips
Усього:
Завдяки технології Bluetooth мишу можна підключити безпосередньо до ноутбука без апаратного ключа
Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.
Лазер Philips забезпечує високу точність та швидкість відповіді. Мишу можна використовувати на більшості поверхонь.
Користувач може легко прокручувати вгору та вниз лише одним пальцем.
Футляр призначено не лише для зберігання – його можна використовувати як засіб для очищення екрана від бруду.
Під'єднання
Керування
Датчик
Екологічні специфікації
Потужність
Вимоги до системи
Аксесуари