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    Миша з бездротовою технологією Bluetooth

    SPM6950/10
    Загальна оцінка / 5
    • Підтримка бездротової технології Bluetooth Підтримка бездротової технології Bluetooth Підтримка бездротової технології Bluetooth
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      Mac

      Миша з бездротовою технологією Bluetooth

      SPM6950/10
      Загальна оцінка / 5

      Підтримка бездротової технології Bluetooth

      Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Миша з бездротовою технологією Bluetooth

      Підтримка бездротової технології Bluetooth

      Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

      Підтримка бездротової технології Bluetooth

      Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

      На жаль, цей продукт більше недоступний.

      Миша з бездротовою технологією Bluetooth

      Підтримка бездротової технології Bluetooth

      Розумна та професійна миша із зручним коліщатком прокрутки – дивовижно бездротова, а індикатор низького заряду повідомляє про ресурс батареї. Переглянути усі переваги

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        Миша з бездротовою технологією Bluetooth

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        Підтримка бездротової технології Bluetooth

        Справді просто

        • бездротова
        Підтримка Bluetooth – додатковий апаратний ключ не потрібний

        Підтримка Bluetooth – додатковий апаратний ключ не потрібний

        Завдяки технології Bluetooth мишу можна підключити безпосередньо до ноутбука без апаратного ключа

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей, який повідомляє про рівень заряду батареї

        Індикатор низького заряду батарей засвічується, коли рівень заряду батареї низький.

        Точний лазерний датчик

        Точний лазерний датчик

        Лазер Philips забезпечує високу точність та швидкість відповіді. Мишу можна використовувати на більшості поверхонь.

        Сумісність із MAC та ПК

        Сумісність із MAC та ПК

        Зручне коліщатко прокрутки

        Користувач може легко прокручувати вгору та вниз лише одним пальцем.

        Дорожній футляр можна використовувати як засіб для очищення екрана

        Футляр призначено не лише для зберігання – його можна використовувати як засіб для очищення екрана від бруду.

        Технічні характеристики

        • Під'єднання

          Bluetooth
          Так
          Бездротовий
          Так

        • Керування

          Коліщатко прокручування
          Так

        • Датчик

          Лазерний
          Так
          Чутливість миші
          1200 точок/дюйм

        • Екологічні специфікації

          Режим очікування з економією енергії
          Так
          Декларація щодо заборонених для використання речовин
          • Виробник
          • Упаковка
          Пакувальний матеріал
          RPET

        • Потужність

          Тип батареї
          AA
          Кількість батарей
          2

        • Вимоги до системи

          Mac OS
          Mac OS X 10.2.8 та новіша версія
          Операційна система
          • Microsoft Windows 2000
          • Microsoft Windows ME
          • Microsoft Windows Vista
          • Microsoft Windows XP
          • Windows 7

        • Аксесуари

          Футляр
          Дорожній футляр можна використовувати як засіб для очищення екрана
          Аксесуари в комплекті
          2 батареї AA

        Комплектація упаковки

        Інші елементи комплектації

        • 2 батареї AA
        • Футляр
        • Посібник користувача

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            • Ресурс батареї вказано приблизно і він може залежати від умов використання пристрою. Щоб подовжити ресурс роботи від батареї, слід налаштувати мінімальну яскравість РК-підсвітки, користуватися навушниками (а не вбудованими гучномовцями) і слухати звук із середнім рівнем гучності, а також використовувати виріб за кімнатної температури.
            • Логотип Windows є товарним знаком або зареєстрованим товарним знаком корпорації Майкрософт у Сполучених Штатах та/або інших країнах.
            • Словесний знак, графічний знак та комбінований знак Bluetooth є власністю компанії Bluetooth SIG, Inc.
            • Mac та логотип Mac є товарними знаками корпорації Apple Inc., зареєстрованими у Сполучених Штатах та інших країнах.

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