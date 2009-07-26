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Настінне кріплення РК-телевізора

SQM6125/10
  • "Просте та рівне" кріплення "Просте та рівне" кріплення "Просте та рівне" кріплення
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    Настінне кріплення РК-телевізора

    SQM6125/10

    "Просте та рівне" кріплення

    Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Настінне кріплення РК-телевізора

    "Просте та рівне" кріплення

    Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.

    "Просте та рівне" кріплення

    Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Настінне кріплення РК-телевізора

    "Просте та рівне" кріплення

    Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.

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      Настінне кріплення РК-телевізора

      Настінне кріплення РК-телевізора

      Усього:

      "Просте та рівне" кріплення

      Просте кріплення та вирівнювання телевізора

      Підтримка пристроїв вагою до 40 кг

      Цю опору можна використовувати для обладнання вагою щонайбільше 40 кг.

      Технічні характеристики

      • Аксесуари

        У комплекті матеріали для кріплення
        Так
        Посібник користувача
        Посібник з настінного кріплення

      • Розміри упаковки

        Висота
        16,0  см
        Ширина
        53,6  см
        Глибина
        5,6  см
        Вага нетто
        0,770  кг
        Вага брутто
        1,080  кг
        Вага тари
        0,310  кг
        Код EAN
        87 12581 49553 4
        Тип розміщення на полиці
        Лежаче
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Зовнішня коробка

        Довжина
        55,6  см
        Ширина
        33,8  см
        Висота
        20,8  см
        Вага нетто
        4,620  кг
        Вага брутто
        7,240  кг
        Вага тари
        2,620  кг
        Код GTIN
        1 87 12581 49553 1
        Кількість споживчих комплектів
        6

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