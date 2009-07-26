"Просте та рівне" кріплення
Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
"Просте та рівне" кріплення
Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.
"Просте та рівне" кріплення
Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
"Просте та рівне" кріплення
Це "просте та рівне" настінне кріплення для телевізора дозволяє рівно розмістити РК-телевізор на стіні. Воно також легке, міцне, характеризується легкою маневреністю і не потребує точного вимірювання під час встановлення.
Настінне кріплення РК-телевізора
Усього:
Аксесуари
Розміри упаковки
Зовнішня коробка