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Просте рішення для усування складок на кожен день
Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просте рішення для усування складок на кожен день
Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги
Просте рішення для усування складок на кожен день
Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Просте рішення для усування складок на кожен день
Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги
Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard
Усього:
Відкидна дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.
Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.
Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами в будь-який час.
Установлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів відпарювання різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин і плащів.
Бездоганна точність: наш інноваційний відпарювач має велику підошву та металевий наконечник, призначений для точності й простоти доступу до таких важкодоступних ділянок, як коміри та області між ґудзиками.
Окрім розгладжування складок, пристрої серії 3000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.
Витримує великі навантаження: 2-літровий знімний прозорий резервуар для води достатньо великий, щоб ви могли впоратися навіть із великим навантаженням під час прасування.
Наш відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.
Ставте де завгодно: завдяки продуманому дизайну відпарювач Stand Steamer не займає багато місця і є зручним для зберігання.
Екологічність
Простий у використанні
Швидке усунення складок
Покриття дошки
Гарантія
Видалення накипу
Аксесуари в комплекті
Підставка для прасування
Екологічність
Розмір і вага
Технологія
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