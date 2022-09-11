Умови пошуку

0

Кошик для покупок

У Вашому кошику наразі немає товарів.

    Stand Steamer 3000 Series

    Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

    STE3170/80
    Загальна оцінка / 5
    • Просте рішення для усування складок на кожен день Просте рішення для усування складок на кожен день Просте рішення для усування складок на кожен день
      -{discount-value}

      Stand Steamer 3000 Series Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

      STE3170/80
      Загальна оцінка / 5

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      Stand Steamer 3000 Series Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      Stand Steamer 3000 Series Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

      Просте рішення для усування складок на кожен день

      Витрачайте менше часу на прасування одягу з відпарювачем Philips Stand Steamer серії 3000 завдяки вбудованій дошці та відпарювачу з великим гострим наконечником. Захистіть свій одяг від бактерій* і додайте йому ароматної свіжості за допомогою відділення для ароматів MyEssence. Переглянути усі переваги

      Подібні вироби

      Дивитись усі

        Купуйте комплект і заощаджуйте Купіть комплект та отримайте 1 виріб безкоштовно

        Усе необхідне в одній покупці

        Ціна комплекту

        Пропустити

        Виберіть один елемент нижче: Виберіть один із поданих виробів:

        Додати аксесуари

        Stand Steamer 3000 Series

        Stand Steamer 3000 Series

        Stand Steamer із відкидною дошкою StyleBoard

        Усього:

        Просте рішення для усування складок на кожен день

        Відкидна дошка StyleBoard для отримання кращих результатів

        • Відкидна дошка StyleBoard
        • Три режими подавання пари
        • Загострений металевий наконечник парової пластини
        • Потужність 2000 Вт

        Зручна відкидна дошка StyleBoard для кращих результатів

        Відкидна дошка StyleBoard забезпечує надійну підтримку під час відпарювання. Просто затисніть тканину між паровою пластиною і дошкою для легшого відпарювання та отримання відмінних результатів зверху вниз.

        Нагрівається менше ніж за 60 секунд, завдяки чому ви одразу можете братися за роботу

        Відпарювач Stand Steamer готовий до використання менш ніж за 60 секунд, що ідеально підходить для ситуацій, коли ви лише в останню хвилину визначаєтеся з вбранням.

        MyEssence для освіження одягу улюбленими ароматами

        Наше інноваційне відділення для ароматів MyEssence дозволяє освіжити одяг улюбленими ароматами в будь-який час.

        Три налаштування з високою швидкістю безперервної подачі пари

        Установлюйте потрібні налаштування пари для досягнення оптимальних результатів відпарювання різних тканин. Використовуйте низьке налаштування пари для тонших тканин та потужніше налаштування для грубших тканин і плащів.

        Велика загострена металева головка відпарювача для точних результатів

        Бездоганна точність: наш інноваційний відпарювач має велику підошву та металевий наконечник, призначений для точності й простоти доступу до таких важкодоступних ділянок, як коміри та області між ґудзиками.

        Знищує до 99,9% бактерій*, щоб освіжити одяг та видалити запахи

        Окрім розгладжування складок, пристрої серії 3000 також освіжають одяг (і м’які меблі, штори та іграшки) і усувають запахи, знищуючи до 99,9% бактерій*.

        Великий резервуар для води об’ємом 2 л для тривалішого використання

        Витримує великі навантаження: 2-літровий знімний прозорий резервуар для води достатньо великий, щоб ви могли впоратися навіть із великим навантаженням під час прасування.

        Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати

        Наш відпарювач можна використовувати для будь-яких тканин, які можна прасувати. Парову пластину можна безпечно притискати до будь-якої тканини без ризику спалити, – чудове рішення для делікатних тканин, таких як шовк.

        Тонка конструкція для зручного зберігання

        Ставте де завгодно: завдяки продуманому дизайну відпарювач Stand Steamer не займає багато місця і є зручним для зберігання.

        Технічні характеристики

        • Екологічність

          Упаковка пристрою
          100% придатна для переробки
          User manual
          83% перероблений папір

        • Простий у використанні

          Ємність резервуара для води
          2000  ml
          Безпечний для усіх тканин, які можна прасувати
          Навіть для делікатних тканин, наприклад шовку
          Колір
          Чорний
          Наливання та зливання води
          Великий отвір для наливання води
          Постійна подача пари
          40  g/min
          Час нагрівання
          &lt;1  min
          Потужність
          2000  W
          Щітка
          Так
          Зручний тримач головки відпарювача
          Так
          Назва підошви
          Керамічне покриття
          Подача пари
          Так
          Зйомний резервуар для води
          Так
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          Для усіх тканин, які можна прасувати
          Так
          Регулятор рівня подачі пари
          3 налаштування
          Можна використовувати водопровідну воду
          Так
          Довжина шнура живлення
          1,8  m
          Довжина шланга
          1,33  m
          Рукавичка для додаткового захисту
          Так
          Вмонтований штекер
          Так
          Регульована стійка
          Так
          Силіконовий шланг подачі пари
          Так
          Регульована подвійна стійка
          Так
          Підставка
          Відкидна дошка StyleBoard
          Спеціальний отвір для води
          Так
          Функція автоматичного вимкнення
          Так
          Шланг без вмісту ПВХ
          Так

        • Швидке усунення складок

          Потужність
          2000  W
          Постійна подача пари
          40  g/min
          Вертикальне відпарювання
          Так
          Напруга
          220–240  V
          Готовність до використання
          &lt;1  min
          Регулювання рівня подачі пари
          Так
          Регульована пара
          3  levels
          Керування пуском пари
          Так

        • Покриття дошки

          Верхній шар
          100% бавовни

        • Гарантія

          2 роки гарантії у всіх країнах світу
          Так

        • Видалення накипу

          Видалення накипу та очищення
          Легке споліскування
          Підходить для води з крана
          Так

        • Аксесуари в комплекті

          Ковпачок для ароматизуючих засобів MyEssence
          Так

        • Підставка для прасування

          Дошка StyleBoard
          Так

        • Екологічність

          Силіконовий шланг подачі пари
          Так

        • Розмір і вага

          Розмір дошки (ШxВxД)
          32 х 5 х 60  cm
          Вага дошки
          0,6781  kg
          Розмір покриття (ШxВxД)
          33 х 5 х 61  cm
          Розміри виробу (ШxВxД)
          32 х 172 х 31  cm
          Загальна вага з упаковкою
          2,33  kg
          Товщина шару пінопласту
          5  mm
          Поверхня для прасування
          60  cm
          Розміри стійки в розкладеному вигляді
          101  cm
          Вага головки відпарювача
          0,43  kg
          Вага головки відпарювача + основа
          4,23  kg

        • Технологія

          Ковпачок для ароматизуючих засобів MyEssence
          Так

        Отримати підтримку для цього виробу

        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

        Рекомендовані вироби

          Вироби, які Ви нещодавно переглядали

            Відгуки

            Оцініть цей продукт першим

            • * Протестовано стороннім інститутом на ефективність знищення кишкової палички, стафілокока золотистого та кандіди біліючої протягом 1 хвилини відпарювання

            Наш сайт найкраще переглядати за допомогою останньої версії Microsoft Edge, Google Chrome або Firefox.