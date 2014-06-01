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Засіб для чищення екрана
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Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому засобу для очищення, що не залишає розводів, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів на екрані.
Антистатична формула цього засобу для очищення сприяє відштовхуванню пилу та бруду від екрана.
Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.
Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.
Екологічна формула цього засобу для очищення дозволяє безпечно й ефективно чистити екран із турботою про довкілля.
Цю багаторазову ганчірку з мікрофібри можна мити у воді з милом, а потім сушити. Її можна використовувати багато разів.
Технічні характеристики
Аксесуари
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка