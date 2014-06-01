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    Засіб для чищення екрана

    SVC1116G/10
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    • Безпечне очищення пласких екранів Безпечне очищення пласких екранів Безпечне очищення пласких екранів
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      Засіб для чищення екрана

      SVC1116G/10
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        Засіб для чищення екрана

        Засіб для чищення екрана

        Усього:

        Безпечне очищення пласких екранів

        • РК/світлодіодний/плазмовий

        Засію для очищення, що не залишає розводів

        Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому засобу для очищення, що не залишає розводів, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів на екрані.

        Антистатична формула для відштовхування пилу

        Антистатична формула цього засобу для очищення сприяє відштовхуванню пилу та бруду від екрана.

        Ганчірка з мікрофібри без ворсинок для безпечного і ретельного чищення

        Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.

        Безпечна формула, що не підтікає

        Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.

        Безпечна та ефективна екологічна формула

        Екологічна формула цього засобу для очищення дозволяє безпечно й ефективно чистити екран із турботою про довкілля.

        Багаторазова ганчірка з мікрофібри без ворсинок, яку можна мити

        Цю багаторазову ганчірку з мікрофібри можна мити у воді з милом, а потім сушити. Її можна використовувати багато разів.

        Технічні характеристики

        • Технічні характеристики

          Вміст
          Засіб для очищення, 200 мл

        • Аксесуари

          Посібник користувача
          15 мов

        • Розміри упаковки

          Тип розміщення на полиці
          Підвішування
          Тип упаковки
          Блістер-упаковка
          Висота
          22,3  см
          Ширина
          13  см
          Глибина
          5,1  см
          Вага нетто
          0,256  кг
          Вага брутто
          0,29  кг
          Вага тари
          0,034  кг
          Код EAN
          87 12581 56453 7
          Кількість виробів
          1

        • Внутрішня коробка

          Кількість споживчих комплектів
          4
          Довжина
          21,3  см
          Ширина
          13,9  см
          Висота
          23,3  см
          Вага брутто
          1,275  кг
          Вага нетто
          1,024  кг
          Вага тари
          0,251  кг
          Код EAN
          87 12581 57376 8

        • Зовнішня коробка

          Довжина
          44,5  см
          Ширина
          30  см
          Висота
          26  см
          Вага нетто
          4,096  кг
          Вага брутто
          5,71  кг
          Вага тари
          1,614  кг
          Код EAN
          87 12581 57370 6
          Кількість споживчих комплектів
          16

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        Відповіді на часті запитання, усунення несправностей, посібники користувача та підказки

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