Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора
Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора
Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги
Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора
Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги
На жаль, цей продукт більше недоступний.
Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора
Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги
Засіб для очищення екрана
Усього:
Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому гелю для очищення, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів та розводів на екрані.
Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.
Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.
Цю багаторазову ганчірку з мікрофібри можна мити у воді з милом, а потім сушити. Її можна використовувати багато разів.
Розміри упаковки
Внутрішня коробка
Зовнішня коробка