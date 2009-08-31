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Засіб для очищення екрана

SVC2543W/10
  • Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора
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    Засіб для очищення екрана

    SVC2543W/10

    Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора

    Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Засіб для очищення екрана

    Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора

    Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги

    Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора

    Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

    Засіб для очищення екрана

    Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора

    Використовуйте цю ганчірку з мікрофібри для екрана та спеціальний гель для очищення екрана для телевізорів, плазмових, рідкокристалічних та комп’ютерних екранів. Цей очищувач екрана є ідеальним рішенням для видалення відбитків пальців, плям, бруду та пилу на екрані. Переглянути усі переваги

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      Засіб для очищення екрана

      Засіб для очищення екрана

      Усього:

      Очищення рідкокристалічного та плазмового телевізора

      за допомогою цієї системи очищення, що не залишає розводів

      • Плазмові/РК

      Гель для очищення, що не залишає розводів, для екранів без плям

      Насолоджуйтеся екраном без плям завдяки цьому гелю для очищення, спеціально створеному, щоб не залишати жодних слідів та розводів на екрані.

      Ганчірка з мікрофібри без ворсинок для безпечного і ретельного чищення

      Безпечно та ретельно чистіть екран за допомогою цієї ганчірки з мікрофібри без ворсинок, виготовленій для усунення пилу, бруду та відбитків пальців без жодних залишків.

      Безпечна формула, що не підтікає

      Цю безпечну формулу, що не підтікає, можна легко розпилювати на екран, а потім витирати. Вона не підтікає, тому пристрій буде у безпеці та сухим.

      Багаторазова ганчірка з мікрофібри без ворсинок, яку можна мити

      Цю багаторазову ганчірку з мікрофібри можна мити у воді з милом, а потім сушити. Її можна використовувати багато разів.

      Технічні характеристики

      • Розміри упаковки

        Глибина
        6,4  см
        Вага брутто
        0,321  кг
        Висота
        22,2  см
        Вага нетто
        0,272  кг
        Вага тари
        0,049  кг
        Ширина
        12,8  см
        Код EAN
        87 12581 46273 4
        Кількість виробів
        1
        Тип упаковки
        Картон

      • Внутрішня коробка

        Вага брутто
        1,173  кг
        Висота
        9,5  см
        Довжина
        27,3  см
        Вага нетто
        0,816  кг
        Вага тари
        0,357  кг
        Ширина
        24  см
        Код EAN
        87 12581 46275 8
        Кількість споживчих комплектів
        3

      • Зовнішня коробка

        Вага брутто
        7,678  кг
        Висота
        30,9  см
        Довжина
        49,8  см
        Вага нетто
        4,896  кг
        Вага тари
        2,782  кг
        Ширина
        29,1  см
        Код EAN
        87 12581 46274 1
        Кількість споживчих комплектів
        18

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