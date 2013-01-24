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Star Wars special edition

Електробритва для вологого та сухого гоління

SW5700/07
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Загальна оцінка / 5
  • Швидке, ретельне гоління Швидке, ретельне гоління Швидке, ретельне гоління
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    Star Wars special edition Електробритва для вологого та сухого гоління

    SW5700/07
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Швидке, ретельне гоління

    Досягніть справжнього комфорту. Відкрийте для себе гладке гоління. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладенько ковзають по Вашій шкірі для безпечного гоління. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Star Wars special edition Електробритва для вологого та сухого гоління

    Швидке, ретельне гоління

    Досягніть справжнього комфорту. Відкрийте для себе гладке гоління. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладенько ковзають по Вашій шкірі для безпечного гоління. Переглянути усі переваги

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      Швидке, ретельне гоління

      Застосуйте силу!

      • Система лез ComfortCut
      • 5-напрямні головки Flex
      • Точний тример SmartClick
      Заокруглені краї гладко пересуваються по шкірі для безпечного гоління

      Заокруглені краї гладко пересуваються по шкірі для безпечного гоління

      Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.

      27 поворотних лез захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

      27 поворотних лез захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

      27 лез, які самі заточуються. 56 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

      Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

      Головки вигинаються в 5 напрямках для швидкого ретельного гоління

      5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

      50 хвилин автономного гоління

      50 хвилин автономного гоління

      Ви зможете користуватися пристроєм понад 50 хвилин (це приблизно 17 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджання протягом 1 години

      Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

      Бритву можна мити під краном

      Бритву можна мити під краном

      Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Система лез ComfortCut
        • 27 лез, які самі заточуються
        Повторення контурів
        5-напрямні головки Flex
        SkinComfort
        • Система SkinProtection
        • AquaTec для вологого і сухого гоління

      • Аксесуари

        SmartClick
        Точний тример
        Догляд
        Захисний ковпачок

      • Потужність

        Час роботи
        50 хв./17 голінь
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Максимальне споживання енергії
        9  Вт
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,1  Вт

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        • Автономна робота
        • Від’єднуйте від мережі перед використанням

      • Конструкція

        Ручка
        Ергономічна ручка та використання
        Колір
        Зоряні війни: BB-8

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH50

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