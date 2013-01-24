Швидке, ретельне гоління
Досягніть справжнього комфорту. Відкрийте для себе гладке гоління. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладенько ковзають по Вашій шкірі для безпечного гоління. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Швидке, ретельне гоління
Досягніть справжнього комфорту. Відкрийте для себе гладке гоління. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладенько ковзають по Вашій шкірі для безпечного гоління. Переглянути усі переваги
Насолоджуйтеся комфортним вологим чи сухим голінням. Наші леза ComfortCut з головками із заокругленими краями гладко ковзають і захищають шкіру від порізів.
27 лез, які самі заточуються. 56 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.
5-напрямні головки Flex із 5 незалежними рухами забезпечують щільний контакт зі шкірою для швидкого та ретельного гоління навіть шиї та лінії підборіддя.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Ви зможете користуватися пристроєм понад 50 хвилин (це приблизно 17 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.
Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Просто висуньте головки і промийте під проточною водою.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
Ефективність гоління
Аксесуари
Потужність
Простота у користуванні
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