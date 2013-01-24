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Star Wars special edition

Електробритва для вологого та сухого гоління

SW9700/67
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Загальна оцінка / 5
  • Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
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    Star Wars special edition Електробритва для вологого та сухого гоління

    SW9700/67
    Отримайте підтримку для цього виробу

    Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість

    Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги

    На жаль, цей продукт більше недоступний.

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    Star Wars special edition Електробритва для вологого та сухого гоління

    Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість

    Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги

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      Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість

      Відчуйте силу V-Track Pro!

      • Леза V-Track Precision PRO
      • 8-напрямні головки ContourDetect
      • Налаштування власного комфорту гоління
      • Точний тример SmartClick
      V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

      V-track Precision PRO для найкращого гоління 3-денної щетини

      Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.

      72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

      72 поворотні леза захоплюють і зрізають волосся з усіх кутів

      72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.

      Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

      Головки вигинаються у 8 різних напрямках для неперевершеного результату гоління

      Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.

      Обирайте власний спосіб гоління з-поміж трьох режимів

      Обирайте власний спосіб гоління з-поміж трьох режимів

      Виберіть один із 3 режимів, який найбільше Вам підходить: делікатний – для лагідного, але водночас ретельного гоління; звичайний – для ретельного щоденного гоління; швидкий – для швидкого гоління, щоб заощадити час.

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Комфортне сухе або освіжаюче вологе гоління з AquaTec

      Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.

      60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

      60 хв. бездротового гоління після повного заряджання

      Ви зможете користуватися пристроєм протягом 60 хвилин (це приблизно 20 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.

      Заряджання протягом 1 години

      Заряджання протягом 1 години

      Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.

      Бритву можна мити під краном

      Бритву можна мити під краном

      Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Знімний тример для ідеального підстригання вусів та бакенбардів

      Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      2 р. гарантії, напруга для використання в усьому світі, замінні леза

      Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.

      Технічні характеристики

      • Ефективність гоління

        Система гоління
        • Леза V-Track Precision PRO
        • 72 леза, які самі заточуються
        Повторення контурів
        8-напрямні головки ContourDetect
        SkinComfort
        • Система SkinProtection
        • AquaTec для вологого і сухого гоління
        Налаштування власного комфорту гоління
        Налаштування для делікатного, нормального, швидкого гоління

      • Аксесуари

        SmartClick
        Точний тример
        Футляр
        Дорожній футляр

      • Потужність

        Час роботи
        60 хв./20 голінь
        Заряджання
        • 1 година для повного заряджання
        • Швидке заряджання, 5 хв. для 1 гоління
        Тип батареї
        Літій-іонна
        Автоматичний вибір напруги
        100–240 В
        Споживання енергії в режимі очікування
        0,1  Вт
        Максимальне споживання енергії
        9  Вт

      • Простота у користуванні

        Сухе та вологе використання
        Для вологого і сухого використання
        Чищення
        Можна мити повністю
        Функціонування
        • Автономна робота
        • Від’єднуйте від мережі перед використанням

      • Конструкція

        Колір
        Зоряні війни: Темна сторона
        Ручка
        Ергономічна ручка та використання

      • Обслуговування

        2 роки гарантії
        Так
        Запасна головка
        Заміняйте кожні 2 роки на SH90

      Комплектація упаковки

      Інші елементи комплектації

      • Точний тример SmartClick
      • Розкішний футляр

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