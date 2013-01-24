Інші елементи комплектації
- Точний тример SmartClick
- Розкішний футляр
Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги
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Якщо Ви маєте право на звільнення від сплати ПДВ за медичні пристрої, Ви можете подати відповідну заявку на цей виріб. Суму ПДВ буде вирахувано з вартості, показаної вище. З докладною інформацією можна ознайомитися у кошику для покупок.
Ідеальне гоління, винятковий комфорт і досконалість
Заволодійте силою V-Track PRO, щоб здолати навіть довші волоски. Наші леза V-Track PRO – а це 72 леза V-подібної форми, що самі заточуються – зрізають із меншим пощипуванням навіть волоски 3-денної щетини. Переглянути усі переваги
Бритва забезпечує максимально ретельне гоління. Леза V-Track Precision PRO обережно скеровують кожну волосину 3-денної щетини в оптимальне положення для зрізання (навіть якщо волосся щільно прилягає або має різну довжину). На 30% ретельніше гоління із меншою кількістю рухів для ідеального стану шкіри.
72 леза, які самі заточуються. 151 000 зрізань на хвилину. Не залишиться жодної волосини незалежно від напрямку росту.
Головки ContourDetect рухаються у 8 напрямках і повторюють усі контури обличчя й шиї. Кожен прохід бритвою зрізує на 20% більше волосся. Як результат, Ви отримуєте максимально ретельне і гладке гоління.
Виберіть один із 3 режимів, який найбільше Вам підходить: делікатний – для лагідного, але водночас ретельного гоління; звичайний – для ретельного щоденного гоління; швидкий – для швидкого гоління, щоб заощадити час.
Обирайте зручний для Вас спосіб гоління. Ущільнення AquaTec забезпечує можливість вологого і сухого гоління. Ви можете обрати швидке й комфортне сухе гоління або вологе гоління з гелем чи пінкою – навіть під душем.
Ви зможете користуватися пристроєм протягом 60 хвилин (це приблизно 20 голінь) після однієї години заряджання. Ця бритва працює лише в бездротовому режимі.
Довше гоління з кожним заряджанням завдяки нашій потужній енергоефективній літій-іонній батареї тривалого використання. Заряджайте батарею швидко протягом 5 хвилин і отримаєте достатньо заряду для одного гоління.
Просто відкрийте головку бритви і промийте її під проточної водою.
Для довершення ідеального образу скористайтеся безпечним для шкіри точним тримером. Він ідеально підходить для догляду за вусами і бакенбардами.
Усі наші бритви мають 2-річну гарантію і можуть адаптуватися до будь-якої напруги. Довговічні леза потрібно заміняти лише раз на 2 роки.
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